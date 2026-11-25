Tina Cipollari replica a Gemma Galgani dopo l'intervista a Belve e annuncia un confronto nella prossima registrazione di Uomini e Donne.

L’intervista di Gemma Galgani a Belve continua a far discutere e rischia di avere conseguenze anche nello studio di Uomini e Donne. Tra gli oltre 1,7 milioni di telespettatori che hanno seguito la puntata del programma di Francesca Fagnani ci sarebbe stata anche Tina Cipollari, che non avrebbe gradito affatto le parole pronunciate dalla storica dama del Trono Over.

Durante i 44 minuti di conversazione, infatti, Gemma ha parlato più volte della sua rivale, lanciandole diverse frecciatine e arrivando a ipotizzare che nei suoi confronti provi una certa invidia.

La reazione dell’opinionista non si è fatta attendere. Poche ore dopo la messa in onda dell’intervista, Tina è intervenuta sui social per annunciare che affronterà la Galgani durante la prossima registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Un confronto che potrebbe riaccendere una delle rivalità più longeve e conosciute della televisione italiana.

Tina Cipollari risponde alle accuse di Gemma: “Fa la splendida perché non ero presente”

Nel corso dell’intervista a Belve, Francesca Fagnani ha chiesto a Gemma se si fosse mai sentita invidiata e da chi. La dama torinese ha risposto di avere questa sensazione anche nei confronti di Tina Cipollari, ipotizzando che l’opinionista possa essere infastidita dal successo che lei riscuote con gli uomini.

“Un’invidia molto potente. Può darsi anche da parte di Tina, visto e considerato che continua sempre a parlare delle mie avventure e di quello che rappresentano“, ha dichiarato Gemma. Poi ha aggiunto che, secondo lei, la rivale potrebbe essere invidiosa perché non avrebbe lo stesso successo nelle relazioni sentimentali.

Le parole della Galgani sono state riprese dall’account social Ghetto Trash, dove è arrivato anche il commento di Tina. L’opinionista ha fatto capire chiaramente di non avere intenzione di lasciar correre: “Fa la splendida perché non ero presente. Chiariremo tutto alla prossima registrazione“.

La prossima puntata di Uomini e Donne potrebbe quindi trasformarsi in un nuovo faccia a faccia tra le due protagoniste. Gemma, che nella parte finale dell’intervista aveva ammesso di essere un po’ preoccupata all’idea di tornare nello studio del programma, dovrà probabilmente rispondere alle dichiarazioni fatte davanti a Francesca Fagnani.

Le frecciatine di Gemma e i ricordi degli scontri a Uomini e Donne

Durante l’intervista, Tina non è stata nominata soltanto per la presunta invidia. Gemma ha parlato anche del rapporto difficile con l’opinionista e della sensazione di non essere compresa all’interno dello studio di Uomini e Donne.

“Sento di non essere compresa tanto quanto merito“, ha raccontato la dama, indicando proprio Tina come una delle principali responsabili di questa situazione. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se fosse lei a essere ossessionata dalla Cipollari, Gemma ha ribaltato l’accusa: “Ma è lei che mi ossessiona, eh! Io ne farei volentieri a meno“.

La Galgani ha poi ricordato la relazione con Giorgio Manetti e gli attacchi ricevuti in quel periodo. Tra gli episodi che l’hanno ferita maggiormente ha citato il momento in cui Tina l’avrebbe chiamata “scorfano”. Secondo il suo racconto, l’opinionista sarebbe intervenuta anche nei momenti in cui stava particolarmente male, contribuendo ad aumentare la sua sofferenza.

Un altro argomento affrontato con Fagnani è stato il passato professionale di Gemma, che per circa vent’anni ha lavorato al Teatro Alfieri di Torino, ricoprendo anche il ruolo di direttrice. La dama ha risposto alle perplessità di Tina sulla sua carriera, spiegando di avere svolto diversi incarichi, compreso quello di cassiera, prima di arrivare alla direzione.

Infine, Gemma ha voluto chiarire che gli scontri con Tina non sarebbero preparati a tavolino. Le loro discussioni, ha assicurato, nascono da divergenze reali e non seguono un copione. E ha precisato che, più degli episodi delle torte in faccia e delle secchiate d’acqua, a farle male sono state alcune dichiarazioni dell’opinionista, soprattutto quelle in cui viene descritta come una donna ossessionata dagli uomini.

Su questo punto la dama ha risposto con un’ultima frecciata: “Mi sembra più fissata lei di me. Io almeno poi metto in pratica e mi do da fare e ho flirt e situazioni in atto“. Parole che hanno alimentato ulteriormente la polemica e che, a quanto annunciato da Tina, saranno probabilmente al centro del prossimo confronto in studio.