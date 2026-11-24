Antonella Clerici ha aperto la puntata di “E’ sempre Mezzogiorno” con un triste annuncio: un grave lutto l’ha infatti colpita in questi giorni. I dettagli.

Grave lutto per Antonella Clerici: l’annuncio in lacrime in Tv

Lutto per Antonella Clerici. La conduttrice ha infatti aperto la puntata di ieri, lunedì 23 novembre 2026, di “E’ sempre Mezzogiorno“, annunciando la morte di una sua cara amica, Tatiana, che lei chiamava affettuosamente Tati.

Un periodo molto difficile emotivamente per la Clerici, vista scomparsa il luglio scorso anche del suo amico e storico collaboratore Dimitri Tollini. Ma ecco le parole della conduttrice in Tv: “Io ho stretto con voi un patto da tanto tempo, vi dico tutto quello che passa nella mia vita, gioie e dolori.

Ultimamente devo dire che sono più dolori perché ho perso un’altra amica importante della mia vita, la mia amica Tati, proprio in questi giorni. È stata una persona molto importante della mia vita. Dopo Dimitri è successo anche questo. Ognuno ha il suo bagaglio di gioie e dolori, il fatto di sentirvi vicini e di raccontarvi cosa mi succede mi fa sentire meno sola e fa sentire meno soli anche voi.

Vanno via dei pezzi di vita e tanti amici non ci sono più, più si va avanti e più è così. Magari in questi giorni sarò meno frizzante del solito e sapete perché, ma vi tengo compagnia ed è giusto così.”

Antonella Clerici, addio alla cara amica Tati

Antonella Clerici a “E’ sempre Mezzogiorno” ha come visto condiviso con i telespettatori il grande dolore per la morte della sua cara amica Tatiana. Anche su Instagram la conduttrice ha voluto dire addio così all’amica: “Ciao Tati, grazie per tutto. Per la tua infinita generosità, la tua amicizia, la tua accoglienza, dolcezza e amore. Hai fatto tanto per tutti e il tuo sorriso non lo dimenticherò mai. Te ne sei andata troppo presto, troppo giovane… avevi ancora tanto da vivere… un abbraccio al tuo amato Simo e alla tua meravigliosa famiglia. Grazie amica mia, sempre e per sempre.”