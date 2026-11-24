La chef e blogger palermitana Giusina Battaglia ha pubblicato un video per prendere le distanze dalle pagine social che diffondono sue immagini e quelle del marito Sergio, morto nel fine settimana del 17-18 ottobre. Nel filmato, diffuso il 3 novembre, Battaglia dice di aver deciso di affidarsi a un avvocato per tutelarsi.

Il messaggio, pubblicato il 24 novembre 2026, è un appello educato ma fermo.

La stessa Battaglia lo introduce dicendo: «Questo messaggio non avrei voluto farlo, mi sento costretta».

Le pagine social e la richiesta di vie legali

Secondo Battaglia, alcune pagine con centinaia di migliaia di follower su Facebook e Instagram pubblicano ogni giorno sue foto, talvolta estratte da momenti in cui piange, insieme a immagini del marito trovate, a suo dire, non si sa dove.

La chef sostiene che questi contenuti servano ad attirare pubblico e « click » sfruttando la sofferenza, con una morbosità che finisce per stancare anche chi guarda.

Battaglia dice di capire la reazione di chi, davanti alla ripetizione, risponde con frasi come «non sei l’unica». Per questo annuncia di voler agire in sede legale, perché, afferma, non è corretto usare l’immagine di una persona per fini di arricchimento o per far crescere le proprie pagine.

Non ha voluto fare i nomi delle pagine, per non dare loro visibilità.

Nel video denuncia anche l’assenza di controlli: «Siamo nel farwest, adesso vado per vie legali». Racconta inoltre che alcuni utenti arrivano a credere che sia lei stessa a pubblicare quei post.

Le critiche a siti di informazione e programmi tv

Battaglia estende la critica a siti di informazione e programmi televisivi. Secondo lei, in passato non avevano mai prestato attenzione al suo lavoro, nemmeno quando aveva chiesto spazio per promuovere il suo libro. Ora, dice, hanno realizzato post con milioni di visualizzazioni estraendo i passaggi più tristi dei suoi discorsi.

Sulla spettacolarizzazione del dolore la chef usa parole dure: «Sono orrendi, sono schifosi, sono beceri.» Poi si rivolge direttamente a chi ha pubblicato quei contenuti: «Vi dovete vergognare». Aggiunge: «Questo non è modo di affrontare la vita secondo me».

Il lutto e il ritorno al lavoro

Sergio Colicchio, ex cameraman, aveva avuto un ruolo decisivo nel percorso televisivo della moglie: durante il periodo del Covid l’aveva ripresa mentre cucinava in casa. Il 30 ottobre Battaglia era stata ospite di «È sempre mezzogiorno», dove antonella clerici l’aveva accolta. In quell’occasione aveva ricordato la necessità di andare avanti per sé e per i gemelli di 10 anni.

Battaglia ha detto anche: «Non annullo i miei impegni, lui non avrebbe voluto». Nel testo allegato al video ammette che non sa se otterrà qualcosa con i legali e chiede ai follower di prendere le distanze da quei contenuti.