Continuano le indagini sulla morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia che con tutta probabilità si è tolto la vita nella sua villa di campagna in Toscana. Intanto è spuntata una busta con la scritta “Per chi vorrà pubblicarla”. Cosa contiene? I dettagli.

Gianni De Gennaro, proseguono le indagini

Al momento sono due le inchieste giudiziarie attive in seguito alla morte di Gianni De Gennaro, che si sarebbe tolto la vita il 21 novembre scorso nella sua villa di campagna in Toscana.

La prima è condotta dalla Procura di Grosseto, e procede per istigazione al suicidio. L’obiettivo è quello di ricostruire le circostanze della morte dell’ex capo della Polizia e le sue ultime ore (con chi ad esempio ha parlato etc.) Il corpo di De Gennaro, ricordiamo, è stato trovato in una dependance della sua villa in Maremma, accanto a una pistola che era regolarmente detenuta.

L’arma e due bossoli, uno rinvenuto in giardino e l’altro all’interno dell’abitazione, sono stati sequestrati. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche la verifica di un primo colpo esploso all’esterno al fine di controllare il funzionamento della pistola. La seconda inchiesta invece è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze con lo scopo di verificare eventuali collegamenti tra gli scritti lasciati dall’ex capo della Polizia e le indagini ancora aperte sulle stragi mafiose del 1993, compresa quella di via dei Georgofili.

Gianni De Gennaro, cosa c’è nella busta con la scritta “Per chi vorrà pubblicarla”?

Nelle indagini sulla morte di Gianni De Gennaro particolare attenzione è rivolta a due lettere: una di esse è indirizzata alla Procura di Caltanissetta, mentre un’altra è accompagnata dalla scritta “Per chi vorrà pubblicarla?” e potrebbe contenere una sorta di ricostruzione personale della vicenda giudiziaria e della propria attività al servizio dello Stato. Intanto i Carabinieri del Ros hanno sequestrato nei giorni scorsi un hard disk che potrebbe essere appartenuto proprio a De Gennaro e che è stato trovato in locali riconducibili a Massimo Carnicelli, suo ex responsabile della tutela, indagato a Caltanissetta per presunti depistaggi sulla strage di via D’Amelio.