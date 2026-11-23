La morte di Gianni De Gennaro, ex capo della polizia trovato senza vita nella sua proprietà in Maremma, ha innescato un nuovo filone d’indagine. La procura distrettuale antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo a sé stante, contro ignoti, nell’ambito delle stragi di mafia del ‘93. L’obiettivo è chiarire se nei documenti lasciati dall’ex vertice delle forze dell’ordine vi siano riferimenti agli attentati, inclusa quella di via dei Georgofili.

Indagini parallele tra Grosseto e Firenze

Mentre la procura fiorentina si concentra sul contesto storico delle stragi, la procura di Grosseto procede con un fascicolo separato per istigazione al suicidio. De Gennaro, 78 anni, si è tolto la vita con un colpo di pistola nel casolare di Fonteblanda, frazione di Orbetello.

Gli investigatori di polizia e carabinieri hanno lavorato fino alla tarda serata di sabato per repertare ogni traccia all’interno della casa di campagna, escludendo la presenza di altre persone e cercando risposte alle motivazioni del gesto.

Analisi forensi e materiali sequestrati

Tutti i manoscritti rinvenuti nella proprietà sono stati trasferiti a Roma per gli accertamenti della polizia scientifica.

Il focus degli inquirenti non riguarda solo le lettere lasciate dall’ex funzionario, ma anche i dispositivi elettronici. Sono stati sequestrati i telefoni cellulari, che verranno esaminati per ricostruire gli ultimi contatti avvenuti venerdì, giorno dell’arrivo in Maremma.

Il nodo processuale di Caltanissetta

Nella casa erano presenti anche documenti processuali che De Gennaro aveva portato da Roma. Si trattava del materiale necessario per preparare la memoria difensiva da depositare al tribunale del Riesame di Caltanissetta. L’udienza era fissata per il primo dicembre, successiva alla richiesta di arresti domiciliari avanzata dai pm nisseni per presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio. Tale richiesta era stata respinta dal gip, che aveva ritenuto insufficienti gli indizi raccolti.

La vicenda giudiziaria dell’ex capo della polizia si intreccia con le inchieste più complesse sulla storia italiana recente. Sebbene l’inchiesta sui mandanti occulti delle stragi, che coinvolgeva figure come Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, sia stata archiviata, altri filoni investigativi restano aperti. Il fascicolo della Dda di Firenze rappresenta ora uno strumento per verificare eventuali connessioni emerse negli ultimi giorni di vita di De Gennaro, mentre la magistratura grossetana continua a indagare sulle circostanze immediate del decesso.