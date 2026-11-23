Roma, 23 nov. (askanews) – Si conclude al Ministero della Salute “Prevenzione è Salute”, la campagna nazionale che ha portato informazione, visite e controlli gratuiti direttamente nelle piazze italiane. I risultati tracciati dagli esperti lanciano un messaggio chiaro: la prevenzione sul territorio è fondamentale. Promossa da Summeet e Inrete, la campagna si è avvalsa del patrocinio e della collaborazione delle società scientifiche e delle organizzazioni professionali AMD, FADOI, FIMMG, FNOPI, FOFI, ITACARE-P, SIC, SID, SIFES e MR, SIGO, SIMG e SIO, con il coinvolgimento di Associazione Amici Obesi Onlus, Conacuore, Europa Donna Italia, FAND, Fondazione Italiana per il Cuore, LILT e Loto Odv.”Iniziative come queste, in cui vengono presentati anche i risultati di campagne sul territorio, sono importantissime per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione: prima di tutto per la loro salute, ma anche per il ruolo che essa riveste all’interno del nostro sistema sanitario e sociale.

Come Ministero della Salute, riteniamo che sia fondamentale proseguire questo percorso di sostegno alle attività di prevenzione” ha dichiarato Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento, Ministero della Salute.Su oltre 1.300 cittadini sottoposti a screening, uno su due presenta un rischio cardiovascolare almeno moderato, con picchi del 25% di rischio elevato tra gli uomini.

A pesare sono fattori spesso silenti: il 76% ha mostrato valori pressori alti, quasi la metà è in sovrappeso o obesa, mentre uno su tre ha trigliceridi fuori norma. Preoccupano anche gli stili di vita: il 41% non segue una dieta equilibrata, quasi quattro su dieci sono sedentari e il 17% fuma.A rendere importante la continuità dei controlli è anche la familiarità: oltre un partecipante su tre riferisce una storia familiare di malattie cardiovascolari precoci.

La conoscenza di questo elemento, insieme alle proprie abitudini e ai parametri clinici, può aiutare a comprendere perché la prevenzione debba essere personalizzata e mantenuta nel tempo.Se ci si sposta, poi, sul versante glicemico, il documento di sintesi riporta valori pari o superiori a 100 mg/dL nella metà delle misurazioni disponibili: il 37% tra 100 e 125 mg/dL e il 13% pari o superiore a 126 mg/dL. I controlli sono stati eseguiti anche non a digiuno: questi risultati non possono quindi essere tradotti in diagnosi di prediabete o diabete, ma devono essere interpretati dal medico, con eventuali accertamenti di conferma.La rilevazione si inserisce in una popolazione nella quale il 5% riferisce una diagnosi già nota di diabete di tipo 2 e il 7% assume farmaci antidiabetici o insulina. Questi dati descrivono aspetti diversi della storia clinica dei partecipanti e rafforzano l’importanza di distinguere tra una condizione già seguita, un valore occasionale e una situazione che richiede ulteriori verifiche.Uno degli elementi più rilevanti del progetto è proprio l’emersione di parametri fuori intervallo in persone senza diagnosi nota o senza trattamento per il fattore considerato. I report documentano situazioni di pressione elevata non trattata e alterazioni del profilo lipidico, mostrando il contributo che un controllo sul territorio può offrire nell’individuare bisogni di approfondimento”Facendo prevenzione, riduciamo la possibilità di dover curare in seguito malattie che poi diventano costose. C’è però un problema grosso nella prevenzione: non basta solo stanziare risorse e dire ‘facciamo prevenzione’. Occorre dare incentivi ai pazienti perché facciano prevenzione, ai medici affinché facciano rispettare le priorità indicate dalle regioni, e alle stesse aziende sanitarie e regioni per mettere in atto la prevenzione” ha aggiunto Giorgio Lorenzo Colombo, Direttore Scientifico CEFAT, Università degli Studi di Pavia.Sul fronte della salute femminile, sebbene il 90% delle donne conosca gli screening oncologici, più di una su cinque non li esegue regolarmente e il 35% non sa praticare l’autopalpazione. Numeri che confermano l’urgenza di intercettare i fattori di rischio prima che diventino patologie.”La prevenzione può avere successo solo se non viene ridotta a un’operazione, diciamo, tecnica, ma richiede il coinvolgimento della persona. Mettere la persona al centro si può fare attraverso le associazioni, perché le associazioni riuniscono chi ha già vissuto quel problema: chi meglio di noi, quindi, può mettersi in sinergia con le persone” ha concluso Stefano Garau, Vicepresidente FAND, Associazione Italiana Diabetici.Un bilancio che lascia un’eredità precisa: la salute pubblica si difende sul territorio incontrando la gente nelle piazze, trasformando così la consapevolezza in un’abitudine quotidiana. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Amgen, Boehringer Ingelheim, Daiichi Sankyo, Eli Lilly, Medicair Group, Menarini Group, Menarini Stemline, Moderna, Piam Farmaceutici, Recordati e Ypsomed-mylife Diabetescare.