A tre anni dal Pandoro-Gate, Chiara Ferragni torna al centro dell'attenzione con un documentario per Netflix che ripercorre gli anni più difficili della sua vita. L'opera affronta la crisi con Fedez, le accuse legali e la rinascita personale. Nel frattempo, scoppia una nuova polemica mediatica: Selvaggia Lucarelli ha declinato l'invito a partecipare, generando una reazione diretta dell'imprenditrice digitale che non ha lesinato frecciatine pubbliche.

A quasi tre anni dall’esplosione del cosiddetto Pandoro-Gate, chiara ferragni decide di raccontare la propria versione dei fatti attraverso un documentario prodotto per Netflix. Il progetto segna una fase cruciale nella ricostruzione dell’immagine pubblica dell’influencer, che si trova oggi a rispondere alle accuse di truffa aggravata avanzate dalla Procura di Milano, con una richiesta di pena di 1 anno e 8 mesi.

Il rifiuto di Selvaggia Lucarelli e le stoccate social

Al documentario era stata invitata anche Selvaggia Lucarelli, la giornalista che per prima aveva acceso i riflettori sulle pratiche commerciali legate alla beneficenza considerate poco trasparenti. Lucarelli ha però declinato la proposta, spiegando sui social di non aver trovato in Ferragni un reale cambiamento e di non voler ricoprire il ruolo di antagonista nel racconto.

La mancata partecipazione è stata commentata da Ferragni con un generico “Avrà avuto i suoi motivi per cui ha deciso di non farlo”. L’imprenditrice non ha però rinunciato a una frecciatina, lasciando intendere che Lucarelli avrebbe trattato la vicenda diversamente se fosse andata a raccontarla nel suo podcast, come fatto da Fabio Maria Damato.

Secondo Ferragni, quello sarebbe stato “una paraventata”, riferendosi al ruolo di chi condanna e poi assolve le persone nello stesso spazio mediatico.

Senza mai pronunciare il nome della giornalista, Ferragni ha aggiunto: “Se mi avesse chiesto di incontrarla privatamente l’avrei fatto”. Ha inoltre espresso timore per il giudizio altrui, ammettendo: “Ho il terrore di parlare degli altri. Anche e soprattutto se questi altri mi hanno ferito”.

La rinascita dopo il divorzio e le accuse legali

Il documentario ripercorre gli anni più difficili della vita di Ferragni, partendo dalla fine del matrimonio con Fedez fino alla difficile ripartenza professionale. In un’intervista a Vanity Fair, l’imprenditrice ha anticipato: “Niente sarà più come prima”. Il racconto include anche il periodo buio legato al caso Balocco, scoppiato a fine 2023, quando la vendita di pandori griffati fu pubblicizzata lasciando intendere che i ricavi avrebbero finanziato l’ospedale Regina Margherita di Torino, mentre l’Antitrust scoprì che la donazione era già avvenuta in misura fissa mesi prima.

Ferragni ha definito quel periodo “un incubo”, precisando che “Non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”. Sul fronte sentimentale, ha confessato di sentirsi sola durante la relazione con il rapper, dichiarando: “Mi sentivo sola, pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu”.

Un nuovo inizio tra streaming e cinema

La produzione del documentario, intitolato semplicemente Chiara, è curata da Endemol Shine Italia. L’uscita sulla piattaforma è prevista per il 23 novembre. Oltre al documentario, la ripartenza lavorativa di Ferragni passa anche dal piccolo schermo e dal cinema: farà parte del cast di Come distruggere l’ex, commedia romantica distribuita da Amazon Prime Video, confermando una strategia di presenza costante sulle piattaforme a pagamento.