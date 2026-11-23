Dieci Mondiali in carriera e otto nella MotoGP: il successo di Marc Marquez a Portimão racconta anche il rapporto tra sponsor e regole tecniche.

Domenica a Portimão, in Portogallo, Marc Marquez ha conquistato il suo decimo Mondiale in carriera e l’ottavo nella MotoGP, la categoria più importante. Gli bastava chiudere tra i primi nove per laurearsi campione, e il pilota spagnolo della Ducati ha ottenuto il risultato con un ottavo posto in gara. Con 8 titoli nella classe regina ha raggiunto Giacomo Agostini e superato Valentino Rossi nel numero complessivo di Mondiali vinti.

È il secondo titolo consecutivo con la Ducati.

La gara di domenica è andata ad Marco Bezzecchi, davanti a Jorge Martin e Raul Fernandez, in un podio tutto Aprilia. Marquez era arrivato alla gara dopo una stagione segnata da infortuni e, il giorno prima, era caduto nella gara Sprint, rinviando la festa di un giorno.

Il caso Marquez nelle sponsorizzazioni e nei regolamenti

Il successo del pilota si inserisce in un sistema in cui le sponsorizzazioni e le regole tecniche della MotoGP pesano sul risultato sportivo. La storia della sua carriera mostra quanto le risorse economiche fossero decisive già da bambino: all’inizio degli anni 2000 la famiglia aveva speso circa 3000 euro per un’intera stagione con le moto piccole, e il passo successivo sembrava impossibile.

A salvare la sua carriera furono i fratelli Rojas, imprenditori di Mataró proprietari di un’azienda tessile, che lo avevano visto correre nella Copa Conti e gli offrirono un posto nella loro squadra. Il team coprì tutti i costi, e i genitori accettarono.

Anche il rapporto con il corpo e con il regolamento è centrale. Da piccolo Marquez era molto magro, e un medico consigliò di bere un litro e mezzo al giorno di frutta frullata. Nelle gare nazionali doveva caricare sulla moto 15 chili di zavorra per raggiungere il peso minimo richiesto dal regolamento. Oggi la MotoGP sviluppa velocità vicine ai 200 km/h, e il peso minimo delle moto resta una regola tecnica che incide sulle scelte dei team.

Un talento costruito fuori dalla pista

La prima gara di Marquez, a 4 anni, fu una corsa di minienduro in cui arrivò ultimo con la moto ancora dotata di rotelle laterali. Il padre Julià lo invitò a fermarsi, ma lui volle arrivare fino al traguardo. A dodici anni, nel 2005, correva su una 125 cc a circa 200 km/h, pur non sapendo ancora allacciarsi il casco da solo: lo aiutava il padre prima di ogni uscita. Sono episodi che raccontano una carriera costruita tra famiglia, sostegno privato e disciplina fisica.