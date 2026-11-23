Roma, 23 nov. (askanews) – I medicinali a base di Omega-3 oggi rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale secondo la Nota 13 potrebbero passare in fascia C. È l’ipotesi emersa nell’ambito della revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale, che AIFA deve aggiornare entro il 30 novembre. Secondo le stime, il passaggio potrebbe generare un risparmio di circa 120 milioni di euro, trasferendo però i costi direttamente sui pazienti.ANED e Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d’Organo e di Volontariato chiedono ad AIFA che la valutazione tenga conto dei bisogni delle persone attualmente in trattamento, delle alternative terapeutiche disponibili e delle possibili conseguenze sulla continuità delle cure.

La rimborsabilità prevista dalla Nota 13 riguarda infatti diverse condizioni cliniche, tra cui le gravi ipertrigliceridemie, l’iperlipidemia familiare combinata e l’insufficienza renale cronica moderata o grave con trigliceridi pari o superiori a 500 mg/dL.Secondo ANED, ogni decisione sulla rimborsabilità dovrebbe partire da una domanda fondamentale: quali alternative restano a chi è già in trattamento? Chi convive con una malattia renale cronica affronta un percorso lungo, caratterizzato da terapie, dieta e controlli, in cui continuità assistenziale, appropriatezza prescrittiva e aderenza alle cure sono essenziali.

Il trasferimento del costo di una terapia cronica sui pazienti potrebbe comprometterne l’aderenza, soprattutto tra le persone con minori risorse economiche.Per il Forum, la necessità di contenere la spesa farmaceutica non può tradursi in nuove disuguaglianze nell’accesso alle cure. Le persone con malattia renale cronica affrontano già disparità territoriali nell’assistenza e una spesa aggiuntiva a loro carico rischierebbe di accentuarle.

La sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale deve quindi accompagnarsi alla tutela dei bisogni clinici e dell’equità di accesso ai trattamenti.Nelle persone con insufficienza renale cronica moderata o grave e trigliceridi pari o superiori a 500 mg/dL, gli Omega-3 rappresentano l’unica opzione indicata dalla Nota 13 a carico del SSN per il controllo dei trigliceridi. Una possibile esclusione dalla rimborsabilità richiede pertanto particolare attenzione alle alternative terapeutiche effettivamente disponibili e alle implicazioni per la gestione clinica di questi pazienti.Le associazioni auspicano quindi che i medicinali a base di Omega-3 restino rimborsati nelle condizioni attualmente previste dalla Nota 13 e chiedono ad AIFA che la valutazione tenga conto delle specificità delle diverse popolazioni di pazienti, delle alternative terapeutiche realmente disponibili e delle possibili ripercussioni sulla continuità delle cure.