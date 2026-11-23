Nel primo semestre 2026 i reclami verso le assicurazioni sono saliti del 10,1%. L'Ivass analizza le cause, dal ramo Vita all'RC Auto, e i tempi di gestione delle pratiche.

Il settore assicurativo italiano si trova a fare i conti con una crescita significativa del malcontento degli utenti. Nel primo semestre del 2026, le compagnie che operano sul territorio nazionale hanno ricevuto complessivamente 59.302 reclami. Si tratta di un dato che segna un’impennata del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando una tensione crescente tra consumatori e operatori del mercato.

La distribuzione per tipologia di polizza

L’analisi dei dati forniti dall’Ivass mostra come il peso delle lamentele non sia distribuito uniformemente tra i vari prodotti finanziari. La fetta più grande della torta riguarda ancora una volta la responsabilità civile auto: il 43% dei reclami totali è legato all’RC auto, confermando questa linea di business come la principale fonte di attrito tra clienti e compagnie.

A seguire, con una quota quasi identica, si posizionano gli altri rami danni, che raccolgono il 42% delle segnalazioni. Il ramo vita, pur rappresentando una porzione minore del totale con il 15%, ha registrato dinamiche di crescita interna molto forti, come vedremo nei dettagli successivi. Questa fotografia statistica suggerisce che, mentre i problemi legati alla circolazione stradale restano centrali, anche le coperture patrimoniali e personali generano un numero elevato di contestazioni.

Differenze tra imprese italiane ed estere

Un aspetto cruciale dell’indagine riguarda la distinzione tra le compagnie domestiche e quelle straniere. I reclami indirizzati alle imprese italiane sono aumentati del 15%, un segnale di pressione diretta sugli operatori locali. Diversa è la situazione per le compagnie estere: a prima vista, i numeri indicavano un calo dell’8,8%. Tuttavia, l’Ivass precisa che questo confronto iniziale era viziato dalla presenza, nei dati del 2025, di un’impresa che ha successivamente abbandonato il mercato o il perimetro di rilevazione nel 2026.

Correggendo il dato per rendere omogeneo il confronto (escludendo l’uscita dell’impresa), emerge un quadro opposto: i reclami verso le compagnie estere risultano in realtà cresciuti dell’8,7%. Questo aggiustamento metodologico è fondamentale per evitare interpretazioni fuorvianti sulla salute reale del segmento internazionale in Italia.

Il boom del ramo Vita e Danni

Se guardiamo ai singoli comparti, il Vita registra l’incremento più marcato, pari al 23,7%. All’interno di questo gruppo, le imprese italiane subiscono un’ondata di contestazioni ancora più forte, con un aumento del 28%. Anche negli “Altri rami danni” la tendenza è rialzista per tutti: +15,8% per le italiane e +23% per le estere. Per quanto riguarda l’RC auto, l’aumento per le compagnie italiane si attesta al 9,9%.

Gestione delle pratiche e tempi di risposta

Nonostante l’aumento quantitativo delle lamentele, la capacità di gestione da parte delle assicurazioni sembra rispettare gli standard normativi, almeno per quanto riguarda i tempi. Il tempo medio di risposta fornito dalle imprese è stato di 22,5 giorni. Questo dato è nettamente inferiore al termine massimo di 45 giorni previsto dalla normativa vigente, indicando che il sistema risponde, seppur sotto stress numerico.

Sul fronte degli esiti, i risultati mostrano che la maggior parte delle contestazioni viene respinta. Circa il 28% dei reclami evasi è stato accolto, favorendo il consumatore. Un ulteriore 8% si è chiuso con una transazione, segno di accordi extragiudiziali. La maggioranza assoluta, pari al 64%, è stata invece rigettata. Questi numeri invitano i cittadini a valutare attentamente la fondatezza delle proprie pretese prima di avviare una procedura formale, poiché la probabilità di successo pieno resta minoritaria.