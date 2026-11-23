Tragedia a Prata di Pordenone, dove un grave incidente stradale è costato la vita a Emanuela Shahini, 31 anni. La sua auto è uscita di strada e si è ribaltata: a bordo anche tre bambini, tra cui la figlia di 6 anni, rimasta gravemente ferita e ricoverata all’ospedale di Udine.

Tragedia a Prata di Pordenone, Emanuela Shahini muore a 31 anni: l’auto finisce fuori strada

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di domenica 22 novembre a Prata di Pordenone, in provincia di Pordenone. Come riportato da Udine Today, a perdere la vita è stata Emanuela Shahini, 31 anni, madre di due bambini. La donna si trovava alla guida della propria automobile quando, intorno alle 11:30, il mezzo è uscito improvvisamente dalla carreggiata, terminando la corsa ribaltato in un fosso.

Nell’impatto sarebbero rimasti coinvolti anche tre minori: i due figli della conducente, di 4 e 6 anni, e un altro bambino di 10 anni.

L’incidente è avvenuto in via Casali Nogherate. Secondo una prima ricostruzione, la famiglia stava raggiungendo il quartiere di Villanova, dove era in programma una festa di compleanno. Tra le possibili circostanze che avrebbero contribuito alla perdita di controllo del veicolo c’è anche l’asfalto bagnato dalla pioggia.

Dopo aver lasciato la carreggiata, la vettura avrebbe urtato un pilastro di cemento situato a bordo strada, prima di ribaltarsi. La dinamica esatta resta comunque al vaglio delle forze dell’ordine.

I soccorsi e le condizioni dei bambini: la figlia di 6 anni trasferita in elicottero a Udine

Le condizioni di Emanuela Shahini sono apparse fin da subito molto gravi. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Pordenone, la 31enne è stata sottoposta a diversi tentativi di rianimazione, ma per lei non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato intorno alle 12:30. Particolarmente delicato il quadro clinico della figlia di 6 anni, trasferita in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Gli altri due piccoli coinvolti, di 4 e 10 anni, sono stati invece accompagnati al pronto soccorso di Pordenone in codice giallo.

La notizia ha profondamente scosso la comunità locale. La sindaca di Prata di Pordenone, Katia Cescon, ha voluto esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale ai familiari della vittima: «A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia di Emanuela per questa immensa tragedia». Nel suo messaggio ha ricordato la giovane donna come «una giovane mamma strappata troppo presto alla vita», rivolgendo un pensiero di affetto ai figli e a tutti i suoi cari.