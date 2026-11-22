Suicidio De Gennaro, l'avvocato ricorda l'ultima telefonata e il vicino: "Era...

Suicidio De Gennaro, l'avvocato ricorda l'ultima telefonata e il vicino: "Era...

Suicidio Gianni De Gennaro, il vicino racconta gli ultimi giorni in Maremma: era provato dall'inchiesta, mentre nella villa spuntano nuovi documenti e biglietti per la famiglia.

Gli ultimi giorni di Gianni De Gennaro sarebbero stati segnati da un profondo malessere e da una crescente amarezza per la vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto. A ricostruire il suo stato d’animo prima del suicidio sono il vicino di casa, che lo descrive sempre più silenzioso e provato, e il suo avvocato, che racconta le preoccupazioni per i collaboratori finiti nell’inchiesta.

Intanto, nella villa in Maremma, gli investigatori hanno recuperato nuovi documenti e reperti utili a ricostruire le ultime ore dell’ex capo della polizia.

Il racconto del ristoratore su Gianni De Gennaro: “Era una persona sofferente”

Gli ultimi giorni di Gianni De Gennaro sarebbero stati caratterizzati da un evidente cambiamento nel suo atteggiamento, con una sofferenza che, secondo chi lo frequentava, appariva sempre più difficile da nascondere.

A raccontarlo è Gianfranco Ricci, titolare di una trattoria in Maremma e vicino di casa dell’ex capo della polizia, che lo conosceva dal 1997 e con il quale aveva un rapporto di lunga data. «Era una persona sofferente, visibilmente provata da questa situazione», ricorda, spiegando come ultimamente lo vedesse meno sorridente, più silenzioso e distante rispetto al passato, quando si fermava volentieri a scherzare e scambiare qualche battuta.

Anche durante l’ultima visita al ristorante, De Gennaro aveva chiesto cosa ci fosse da mangiare, ma poi era rimasto sulle sue, senza intrattenersi con gli altri. Un comportamento che aveva colpito Ricci, abituato a conoscerne le consuetudini. L’ex funzionario, racconta, era sempre stato una persona riservata, poco incline a parlare apertamente dei propri problemi, ma negli ultimi tempi il suo stato d’animo sembrava ancora più cupo.

Aveva acquistato la proprietà oltre vent’anni prima, avviando anche un’attività agricola, e frequentava da tempo quella zona della Toscana, dove aveva costruito una quotidianità lontana dagli impegni istituzionali. La sera prima del ritrovamento, il vicino aveva notato le luci accese nella sua stanza intorno alle 21:30, senza sentire rumori o assistere a movimenti anomali. De Gennaro era rimasto nella villa da solo e il giorno seguente il custode, dopo essere stato contattato dai familiari che si trovavano a Roma, ha dato l’allarme.

L’ultima telefonata di De Gennaro al legale, i documenti e i rilievi nella villa

A ricostruire il clima degli ultimi giorni è anche l’avvocato Francesco Bertorotta, che insieme a Franco Coppi seguiva la difesa di De Gennaro. Il legale ha riferito di averlo sentito per l’ultima volta giovedì sera, quando l’ex capo della polizia gli aveva anticipato che il giorno successivo sarebbe andato nello studio di Coppi per definire la strategia in vista del Riesame. I contatti, ha spiegato, erano quotidiani e spesso ripetuti nel corso della giornata. Lo descrive come un uomo lucido, determinato e abituato ad affrontare situazioni difficili, che non aveva mai lasciato trasparire l’idea di un gesto simile.

A pesare, secondo il legale, era soprattutto il coinvolgimento dei collaboratori nell’inchiesta e il timore che potessero subire conseguenze professionali, senza poter essere rassicurati direttamente per evitare possibili interpretazioni di condizionamento. Nel casale di Montiano sarebbero stati rinvenuti biglietti destinati alla moglie e ai figli, insieme a documenti, manoscritti e materiali che potrebbero essere collegati alla sua difesa nell’ambito dell’indagine sulla vicenda Borsellino, in vista dell’udienza del 1° dicembre.

La Procura di Grosseto, che procede per istigazione al suicidio, attende le relazioni dei carabinieri e gli esiti degli accertamenti. Ris e Polizia scientifica hanno raccolto tracce biologiche, sangue e impronte digitali, mentre vengono esaminati i cellulari e le immagini delle telecamere lungo la strada che conduce alla proprietà, per verificare eventuali passaggi di altre vetture oltre a quella della scorta. La pistola trovata accanto al corpo risulterebbe regolarmente detenuta; nella tenuta sarebbero state inoltre rinvenute 20 altre armi legalmente possedute.