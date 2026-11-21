Il fascicolo della procura di Grosseto, i rilievi nella casa di Fonteblanda e il cordoglio di Sergio Mattarella e dei rappresentanti politici.

Il 21 novembre 2026 Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, è stato trovato morto nella sua villa di campagna a Fonteblanda, nel grossetano, nella Maremma toscana, vicino a Magliano in Toscana. Secondo fonti qualificate il corpo è stato scoperto la mattina da alcuni inservienti. La morte è stata attribuita a un suicidio con un colpo di pistola.

La notizia ha raggiunto subito il mondo politico e istituzionale, perché De Gennaro aveva ricoperto incarichi di grande responsabilità nello Stato. Nelle ore successive sono arrivate dichiarazioni di cordoglio da esponenti di governo, parlamentari, ex magistrati e dalla stessa Guardia di Finanza, guidata dal fratello della vittima.

L’indagine della procura di Grosseto

La procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Mentre proseguiva il sopralluogo nell’abitazione, la procuratrice Maria Navarro e la sostituta Valeria Lazzarini, magistrato di turno, coordinavano i rilievi della polizia giudiziaria, compresi quelli medico legali e della polizia scientifica. Sul posto è intervenuto anche il Ris. Secondo quanto emergeva dalle prime ricostruzioni, la pistola usata sarebbe stata trovata vicino al corpo.

Fonti delle indagini hanno riferito che, fino a quel momento, non era stato trovato alcun biglietto o messaggio nella villa, mentre le verifiche erano ancora in corso. Il quadro giudiziario più ampio riguarda un’altra inchiesta. De Gennaro risultava indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, e i magistrati nisseni gli avevano notificato un avviso di garanzia.

Le reazioni delle istituzioni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato ad Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza e fratello della vittima, per esprimere il cordoglio sua e della famiglia. La Guardia di Finanza, in una nota, ha scritto che tutto il corpo si stringe attorno al suo comandante generale per la tragedia che lo ha colpito.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha dichiarato: «Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere». Letizia Moratti, europarlamentare del Partito Popolare Europeo, ha scritto: «Sono profondamente turbata e addolorata dalla notizia della tragica scomparsa di Gianni De Gennaro».

Il senatore a vita Mario Monti, che nel 2012 da presidente del Consiglio aveva nominato De Gennaro sottosegretario con delega ai servizi segreti, ha espresso il proprio dolore in una nota. Il ministero della Difesa ha ricordato il suo lavoro nel 2008 come Commissario delegato per il superamento dell’emergenza rifiuti in Campania. La senatrice Daniela Santanchè ha invitato a riflettere sull’impatto di un avviso di garanzia, che, ha scritto, non è una condanna.

Il legale: «Non ha retto al peso dell’accusa»

Il professor Franco Coppi, legale di De Gennaro, ha detto: «Sono addolorato per quanto accaduto ma conoscendo la persona, conoscendo Gianni De Gennaro, non sono stupito». Coppi ha spiegato che il giorno precedente aveva trascorso la mattinata con il suo assistito per discutere la vicenda giudiziaria, e che si erano dati appuntamento per proseguire la difesa. Secondo il legale, De Gennaro, pur avendo manifestato il desiderio di difendersi, non ha retto al peso di un’accusa che negava tutto ciò che aveva fatto nella sua vita.

L’indagine della procura di Grosseto dovrà chiarire le circostanze della morte, mentre quella di Caltanissetta resta aperta sulla posizione dell’ex capo della polizia. Gli esiti delle verifiche sull’eventuale presenza di biglietti o messaggi non sono ancora noti.