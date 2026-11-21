Il mondo della moda è listato a lutto, una notizia che nessuno si aspettava è stata annunciata dalle persone a lui vicine, un uomo che oltre a sapere realizzare abiti unici aveva contribuito a valorizzare il made in Italy nel mondo e la qualità dei prodotti realizzati nel nostro paese e acquistati dai clienti di tutto il mondo, un marchio il suo simbolo del settore.

Morto Bulgari: Il ricordo di San Casciano dei Bagni, comune dove ha vissuto fino all’ultimo

Un messaggio importante è arrivato da un luogo che nessuno si aspettava, San Casciano dei Bagni in provincia di Siena, da tempo dimora del famoso imprenditore.

Nel 2012 aveva comprato una tenuta che nel 2013 lo aveva lanciato assieme al figlio nel settore vitivinicolo, attività affiancata a quella principale per cui è conosciuto globalmente.

Non solo vino però, anche un forte attaccamento al territorio e alla propria comunità, come ha ricordato la sindaca Agnese Carletti:

“Aveva scelto il nostro comune come luogo del cuore, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alla nostra comunità valorizzando le nostre terre con un progetto vitivincolo di altissimo profilo” queste le sue parole corredate dalle condoglianze alla famiglia.

Morto Paolo Bulgari, l’annuncio della famiglia dello stilista italiano

Paolo Bulgari, noto imprenditore e stilista italiano è venuto a mancare nelle scorse ore, l’annuncio dato dalla famiglia dell’uomo – “La straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l’Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo. Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi” come riporta Sky TG24.

A corredo anche le indicazioni sulla data delle esequie funebri, il funerale si terrà il prossimo lunedì 23 novembre alle ore 11 presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma.

Paolo Bulgari aveva rilevato l’azienda Bulgari dal nonno Sotiros, che l’aveva fondata nel 1884. Grazie a lui il marchio acquisì rilevanza in particolare nella produzione di alta gioielleria e profumeria.