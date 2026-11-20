Fiorello torna a parlare di Milly Carlucci nel suo programma, la figlia di una concorrente non ci sta e protesta apertamente contro di lui sui social.

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, attuale partecipante di Ballando con le Stelle è voluta intervenire in merito alla situazione creatasi con Milly Carlucci e tutto il chiacchericcio intorno al programma per il caso Barbara D’Urso che ha scatenato davvero molte polemiche ma allo stesso tempo ha dato importanza al programma, linfa vitale per la conduttrice ed il suo show che ormai ha toccato quota 4 lustri.

Fiorello torna a parlare di Ballando con le Stelle a “La Pennicanza”

Rosario Fiorello continua a parlare del programma di Milly Carlucci, dopo aver risposto all’intervista fatta dalla padrona di casa, rispetto alla rissa tra D’Urso e Mariotto, svelando di fatto la presenza nella puntata di sabato sera, il conduttore sicilano ha rincarato la dose.

E’ stato protagonista di una battuta infelice definendo il gruppo di Ballando come una specie di famiglia Addams dove “C’è un’ipocrisia di fondo che mi dà un po’ fastidio, come se certe situazioni accadessero per caso. Ma quando si scelgono determinati personaggi, bisogna mettere in conto che possano nascere anche delle polemiche!” Un messaggio forte ma che testimonia il lavoro fatto dalla conduttrice.

Alla fine con queste situazioni che, quasi certamente hanno un che di costruito, il programma acquista audience ancor prima di entrare nel vivo e questo è certamente un aspetto da non sottovalutare.

Naike Rivelli attacca Fiorello in relazione ai commenti sul programma

La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, ha attaccato il conduttore dello show di Radio 2 poiché secondo lei quanto fa Fiorello è un tentativo di screditare un sistema di cui lui stesso fa parte.

Basti vedere il caso Sanremo, da lei portato ad esempio, come riporta Biccy.it, perché lui ad ogni Sanremo dove c’è Amadeus è presente con i suoi sketch. Inoltre ha ricordato l’appuntamento del 2024, dove esse erano presenti in segno di vicinanza agli agricoltori che protestavano.

Nella stories Instagram ha spiegato che nonostante loro fossero fuori dall’Ariston sotto le intemperie nè lui, nè Amadeus uscirono dall’Ariston a prendere un’arancia in segno di solidarietà, pur riconoscendo che negli ultimi tempi il conduttore ha sollevato il tema esprimendo vicinanza ai lavoratori in difficoltà.