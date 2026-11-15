Rapina a mano armata nel negozio di carte Pokémon aperto a Roma da Andreas Muller insieme ad alcuni soci nel dicembre 2025. Due uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nell’attività commerciale, minacciando un dipendente con le pistole e distruggendo alcune vetrine per impossessarsi di numerose carte da collezione. Il colpo è avvenuto venerdì 13 novembre, intorno alle 20, mentre il locale era regolarmente aperto e il ballerino si trova nella Casa del Grande Fratello Vip.

A raccontare quanto accaduto è stato il profilo Instagram ufficiale del negozio, che ha pubblicato un lungo comunicato condiviso anche da Muller.

Rapina nel negozio di Andreas Muller: l’irruzione nel negozio e il bottino di carte Pokémon

Secondo la ricostruzione diffusa sui social, i due rapinatori, entrambi con il volto nascosto da un passamontagna, avrebbero minacciato con le armi il dipendente presente nel locale.

Dopo aver puntato le pistole contro l’uomo, avrebbero distrutto alcune vetrine, riuscendo a portare via una quantità considerevole di carte Pokémon.

I proprietari hanno confermato di essere in possesso delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, ma hanno preferito non renderle pubbliche. Una scelta dettata dalla volontà di evitare la diffusione di immagini violente e di non costringere le persone coinvolte a rivivere ulteriormente quei momenti.

Il valore del bottino sarebbe particolarmente elevato. Tra le carte sottratte ci sarebbero anche alcuni pezzi da collezione mostrati nelle fotografie pubblicate dal negozio prima della rapina. Oltre alle perdite economiche e ai danni provocati alle vetrine, resta soprattutto il trauma per il dipendente che si è trovato davanti i due uomini armati.

L’attività, inaugurata il 7 dicembre 2025, non è soltanto un investimento commerciale per Muller e i suoi soci. Il progetto è nato da una passione condivisa per il mondo Pokémon, trasformata in un’iniziativa imprenditoriale grazie al lavoro e ai sacrifici di più persone. Nel comunicato, i responsabili hanno voluto ricordare proprio l’impegno necessario per costruire e far crescere il negozio, sottolineando quanto sia stato difficile affrontare un episodio del genere.

La raccolta fondi per aiutare il negozio a ripartire

Dopo aver raccontato l’accaduto, i soci hanno deciso di chiedere aiuto alla comunità di clienti e appassionati, avviando una raccolta fondi per recuperare almeno una parte delle perdite subite. L’obiettivo è riuscire a sostenere le spese e permettere all’attività di riprendere il proprio percorso, evitando che la rapina comprometta definitivamente il progetto.

Nel messaggio pubblicato online, i proprietari hanno spiegato di non essere abituati a chiedere sostegno, ma di trovarsi in una situazione particolarmente complicata. Anche chi non può contribuire economicamente può comunque dare una mano condividendo l’appello sui social e facendo conoscere la vicenda.

Un’altra richiesta riguarda direttamente le carte rubate. Il negozio ha diffuso alcune immagini della merce presente nelle vetrine prima dell’assalto e invita gli appassionati a prestare attenzione a eventuali annunci di vendita o segnalazioni che possano ricondurre ai pezzi sottratti. Chi dovesse riconoscere una delle carte è invitato a informare tempestivamente i responsabili. Le autorità competenti stanno seguendo il caso per ricostruire la dinamica della rapina e individuare i responsabili.

Andreas Muller al Grande Fratello Vip, la rapina mentre è nella Casa

Al momento dell’assalto, Andreas Muller si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip, lontano da Roma e dalla sua attività. La notizia è stata resa pubblica attraverso il profilo Instagram del negozio e successivamente rilanciata anche sul suo account personale.

L’episodio arriva inoltre in un momento delicato per la famiglia Muller-Peparini. Poche ore prima, infatti, Veronica Peparini aveva raccontato a Verissimo di essere stata vittima di una truffa telefonica che le avrebbe provocato la perdita di una somma di denaro dal conto bancario. Due vicende diverse, ma che hanno portato nelle ultime ore l’attenzione sulla famiglia del ballerino.