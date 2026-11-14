Dopo la condanna a dieci anni e mezzo di carcere, emergono le testimonianze di altre sei donne. Le gravi accuse sull'attore britannico.

Nuovi sviluppi nel caso di Russell Brand, già condannato a dieci anni e sei mesi di carcere per stupro e aggressioni sessuali. Dopo la sentenza emergono le testimonianze di altre sei donne, mentre la polizia britannica indaga su due ulteriori denunce per presunti stupri. Per l’attore arrivano anche le prime conseguenze sul fronte digitale, con la disattivazione dei suoi profili Facebook e Instagram.

Meta disattiva i profili social di Russell Brand: possibile trasferimento nel carcere di Wakefield

Alle conseguenze giudiziarie si aggiungono quelle sul fronte digitale. Meta ha disattivato gli account Facebook e Instagram di Russell Brand, applicando le proprie regole interne nei confronti delle persone condannate per reati sessuali. La decisione, comunicata l’11 novembre, ha provocato la reazione del gruppo di collaboratori dell’attore, che attraverso il suo profilo X ha contestato il provvedimento.

Nel messaggio pubblicato si legge: «Secondo Meta, Russell Brand non è mai esistito. Grazie a Dio c’è Elon Musk». Il riferimento al proprietario di X non è casuale: Musk aveva già criticato la condanna, definendo eccessiva e ingiusta la pena inflitta. Non è chiaro chi abbia scritto il post, dal momento che Brand si trova attualmente in carcere e non dispone di accesso a Internet.

Intanto resta aperta la questione della sua detenzione. Attualmente rinchiuso nel penitenziario londinese di Wandsworth, Brand potrebbe essere trasferito nel carcere di massima sicurezza di Wakefield, nel nord dell’Inghilterra. L’ipotesi è stata riportata dal Sun.

Russell Brand, emergono le testimonianze di altre sei donne: nuove indagini per presunti stupri

Si aggrava la posizione di Russell Brand dopo la condanna a 10 anni e sei mesi di carcere per stupro e tre aggressioni sessuali. Mentre l’attore britannico si trova detenuto nel penitenziario di Wandsworth, a Londra, il Times ha raccolto le testimonianze di altre sei donne, che hanno raccontato presunti episodi di violenza e comportamenti sessuali non consensuali. Nel frattempo, Scotland Yard ha avviato nuove indagini su altre due denunce per presunto stupro, presentate da altrettante donne.

Tra i racconti pubblicati dal quotidiano britannico figurerebbe quello di una donna che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con Brand senza aver dato il proprio consenso. Secondo la sua versione, l’attore si sarebbe successivamente scusato. Un’altra presunta vittima avrebbe invece collocato un episodio nel 2015, dichiarando che il comico avrebbe cercato di trascinarla in un bagno.

Altre testimonianze riguarderebbero comportamenti che sarebbero avvenuti durante gli spettacoli di stand-up comedy. Nel processo che si è concluso con la condanna, Brand è stato assolto da altri due capi d’imputazione per stupro e da uno per tentata aggressione indecente.