Un patrimonio che sarebbe stato progressivamente svuotato sfruttando un rapporto di fiducia e un incarico nato per proteggere una persona fragile. Sarebbe questo il quadro ricostruito dalla Procura di Genova nel procedimento che vede imputato l’avvocato Matteo Minna, ex amministratore di sostegno di Paolo Calissano.

Le accuse a Minna e il calendario del processo: attesa per la sentenza dell’11 gennaio

Stando all’ipotesi accusatoria, come riportato da Genova Today, Minna avrebbe sfruttato la propria posizione e la conoscenza personale con Calissano, di cui era amico da oltre tredici anni, per condurlo a operazioni finanziarie contrarie ai suoi interessi. L’attore, che aveva affidato al legale la gestione delle proprie disponibilità economiche anche a causa di una condizione di fragilità psicologica e delle difficoltà legate alla dipendenza da sostanze, sarebbe stato indotto a effettuare versamenti a favore della società Autopark, riconducibile allo stesso avvocato, e a trasferirne una parte delle quote.

Nel corso della requisitoria, come riportato da Leggo, il pm avrebbe inoltre sottolineato la presunta ripetizione di un identico «modus operandi», che avrebbe coinvolto anche altri assistiti: tra le persone indicate come presunte vittime figurerebbero una donna e tre imprenditori.

Paolo Calissano, chiesti quasi 8 anni di carcere per l’ex amministratore di sostegno Matteo Minna

Come riportato da Genova Today, la Procura di Genova pare abbia chiesto una condanna a sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione per l’avvocato Matteo Minna, ex amministratore di sostegno dell’attore Paolo Calissano, morto il 29 dicembre 2021, a 54 anni. Il legale sarebbe accusato di aver approfittato del rapporto di fiducia instaurato con l’attore per sottrarre ingenti somme dal suo patrimonio, oltre ad aver gestito in maniera illecita i beni di altri assistiti. Al centro del procedimento ci sarebbero nove capi d’imputazione, tra cui peculato, circonvenzione di incapace, falsità ideologica e falsa perizia per errore determinato da inganno. Secondo la ricostruzione della Procura, l’ammanco complessivo ammonterebbe a circa un milione di euro, di cui oltre 500mila riconducibili al patrimonio di Calissano.

Il pubblico ministero, al termine della requisitoria davanti al tribunale presieduto dalla giudice, avrebbe chiesto anche la confisca delle somme contestate, comprese quelle relative a episodi ormai prescritti.

Nel procedimento si sono costituiti parte civile il fratello dell’attore, Roberto Calissano, e gli altri soggetti coinvolti. Minna, difeso dai legali Maurizio Mascia ed Enrico Scopesi, dovrà attendere le prossime tappe processuali: il 30 novembre sono previste le discussioni delle parti civili, mentre il 14 dicembre sarà il turno della difesa. La sentenza è attesa per l’11 gennaio.