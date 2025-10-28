Vittorio Sgarbi, tribunale e famiglia: la disputa sull’amministratore di sostegno e l’esito dell’udienza.

La delicata vicenda legale che vede coinvolti Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina mette in luce il complesso intreccio tra rapporti familiari, tutela della persona e diritto civile. Al centro della controversia c’è la richiesta di nominare un amministratore di sostegno per il noto critico d’arte, misura pensata per supportare chi non è più in grado di gestire autonomamente i propri interessi.

Oggi l’appuntamento in Tribunale, ecco cosa è stato deciso.

Vittorio Sgarbi: ruolo dell’amministratore di sostegno e reazioni familiari

L’istanza di Evelina si basa sull’articolo di legge 6/2004, che prevede l’amministratore di sostegno come strumento di supporto per chi non riesce a gestire autonomamente i propri interessi, una misura meno invasiva rispetto all’inabilitazione o all’interdizione. In aula, il giudice ha dovuto valutare se la richiesta fosse motivata da una reale preoccupazione per le condizioni di Sgarbi o se, come sostiene il critico, fosse mossa da dispute familiari e patrimoniali.

Le reazioni all’esterno e tra i familiari sono state contrastanti. La sorella Alba e altri membri della famiglia si sono schierati a sostegno del critico d’arte, mentre Evelina è stata descritta come isolata. La madre di Alba, Kozeta Hajdini, ha commentato così alla Vita in diretta:

“Sabrina è una donna che gli è sempre stata accanto, giorno e notte. Merita di essere sua moglie. I figli devono stare zitti, Alba ama suo padre e non lo fa per i soldi“.

Vittorio Sgarbi e l’amministratore di sostegno: la figlia Evelina in tribunale per l’udienza

In aula erano presenti entrambi: il critico d’arte e la figlia di 25 anni, nata dalla relazione con Barbara Hary. Prima dell’udienza Evelina ha commentato: “Al momento non mi sento di dire nulla“. Come riportato da Leggo, c’erano anche gli altri due figli, Alba e Carlo, la sorella Elisabetta e la compagna di Sgarbi, Sabrina Colle.

Durante l’incontro con la giudice Paola Scorza, le parti sono state ascoltate e la decisione definitiva è attesa entro le prossime settimane.

L’avvocato di Evelina, Lorenzo Iacobbi, a Dentro La Notizia ha ribadito:

“Quello che ho detto entrando in aula oggi è che noi tuteliamo la persona Vittorio Sgarbi mentre altri continuano a tutelare il personaggio, l’uomo di cultura, l’uomo di talento. Noi invece vogliamo tutelare una persona anziana che ha subito delle gravi patologie e che al momento è ancora in uno stato depressivo”.

Descrivendo i documenti, Iacobbi spiega che vengono espressi giudizi negativi nei confronti di Evelina, ma che questo è comprensibile. Egli aggiunge che quanto è stato detto nelle settimane precedenti in televisione viene poi riportato anche nelle memorie, ma sottolinea che il punto centrale, quello su cui è più importante concentrare l’analisi, è la produzione documentale sanitaria allegata.