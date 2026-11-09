I corpi celesti che si avvicinano alla terra rappresentano un argomento di discussione molto importante tra gli appassionati di astronomia perché naturalmente attrae chi ha questo interesse la conoscenza di oggetti che potrebbero entrare eventualmente in contatto con il nostro pianeta. Naturalmente un’ipotesi che nella maggior parte dei casi non ha riportati danni importanti.

Asteroide sfiora la terra, perché non rappresenta un pericolo

L’asteroide che si è avvicinato alla terra, chiamato 2026 VR5 ha un diametro di pochi metri e già questa condizione non rappresenta un problema perché per essere classificato come pericoloso, secondo gli esperti della Nasa, un asteroide deve avere una distanza minima con la terra di 0,05 unità astronomiche e una magnitudine superiore a 22.

Quando un asteroide viene classificato come “molto pericoloso” non lo si fa per la concreta possibilità che esso vada a colpire la terra, quanto più per la sua necessità ad essere monitorato nel tempo dagli esperti scienziati.

Ed infatti 2026 VR5 è stato monitorato in tutte le fasi precedenti l’incontro con il nostro pianeta, conoscendone di fatto tutte le sue caratteristiche.

Asteroide sfiora la terra, distanza più vicina raggiunta il pomeriggio (italiano) dell’8 novembre

L’asteroide 2026 VR5 è stato monitorato con la massima attenzione dagli esperti della NASA e stando alle loro stazioni orbitali, la distanza minima che ha avuto con il pianeta Terra è stata di 283.878 km e durante il suo passaggio non è entrato in collisione evitando di causare pericolo per la popolazione.

La distanza di 2026 VR5 è stata di gran lunga minore rispetto a quella che la Terra ha con il nostro satellite naturale ovvero la Luna, questa è di 384.400 chilometri. In sostanza l’asteroide è passato a circa 100.000 km in meno, come riporta The Social Post.

Se si prende come riferimento il raggio del nostro pianeta, pari a 6.371 chilometri, l’asteroide ha toccato una distanza pari a 277.500 chilometri dalla superficie terrestre. Distanza elavatissima per gli strumenti di calcolo umani ma relativamente breve per i parametri e l’immensità del sistema solare.