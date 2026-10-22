Dal 24 al 27 ottobre la Fortezza da Basso a Firenze ospiterà il 56° congresso della Società Italiana di Neurologia (SIN), un appuntamento che mette a confronto neurologi, neuroscienziati e operatori sanitari su diagnosi, ricerca e cura delle malattie neurologiche. Sono attesi oltre 2.000 partecipanti e un programma ricco di sessioni scientifiche che riflettono l’ampiezza delle sfide attuali nella disciplina.

L’iniziativa, sostenuta da enti istituzionali come l’Istituto Superiore di Sanità, la Regione Toscana, il Comune di Firenze, l’Università degli Studi di Firenze, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e l’Ordine dei Medici di Firenze, presenta numeri significativi: saranno esposti 1.280 contributi scientifici tra comunicazioni orali e poster e programmati 13 corsi di aggiornamento ECM, oltre a numerose sessioni plenarie, workshop e letture magistrali.

Dimensione del congresso e organizzazione dei contenuti

La struttura dell’evento riflette una precisa volontà di integrazione tra ricerca e pratica clinica: in quattro giorni si alterneranno confronti multidisciplinari, simposi tematici e corsi professionalizzanti. Il numero elevato di contributi scientifici consente di coprire sia aspetti fondamentali sia applicazioni cliniche immediate, creando spazi per discutere nuove terapie, biomarcatori e l’uso dell’Intelligenza artificiale nella pratica quotidiana.

Il presidente della SIN, Mario Zappia, sottolinea che il congresso è pensato per accompagnare la disciplina verso una neurologia sempre più personalizzata e orientata alla prevenzione, con attenzione alla formazione e al dialogo tra ricerca e assistenza.

Numeri e attività formative

I 13 corsi ECM e le sessioni specialistiche offrono aggiornamenti su patologie neurologiche centrali come sclerosi multipla, Alzheimer e Parkinson, oltre che su emergenti filoni di ricerca quali le terapie geniche e cellulari. L’ampiezza dei contributi permette inoltre di esplorare temi tecnici come l’evoluzione dei biomarcatori plasmatici e strumenti digitali per la diagnosi precoce, con molte occasioni di confronto pratico tra professionisti.

Tematiche cliniche e impatto epidemiologico in Italia

Tra i contenuti di maggiore rilievo ci sono le discussioni sulle malattie che pesano maggiormente sulla salute pubblica: in Italia sono oltre 7 milioni le persone affette da emicrania, circa 12 milioni presentano disturbi del sonno e oltre 2 milioni convivono con decadimento cognitivo o demenza. Questi dati evidenziano l’urgenza di strategie diagnostiche e terapeutiche più efficaci, nonché l’importanza di interventi di prevenzione sul territorio.

Focus su prevenzione e stili di vita

Nel programma congressuale è previsto ampio spazio per le campagne di prevenzione e per i messaggi rivolti alla popolazione: il controllo di pressione arteriosa, glicemia e colesterolo, l’astensione dal fumo, l’attività fisica regolare, una alimentazione equilibrata, un adeguato riposo notturno e il mantenimento di relazioni sociali attive sono presentati come comportamenti in grado di ridurre il rischio di molte patologie neurologiche. La promozione della salute del cervello viene così messa in relazione diretta con le scelte quotidiane e con l’organizzazione dei servizi sanitari.

Innovazione tecnologica e neuroscienze

Un altro filone centrale al congresso riguarda l’applicazione del machine learning e dell’intelligenza artificiale nella pratica clinica, sia per migliorare la capacità diagnostica sia per personalizzare il percorso terapeutico. Si discuterà di strumenti digitali che supportano la valutazione dei pazienti, dell’uso di biomarcatori per la stadiazione delle malattie e delle prospettive offerte dalle terapie geniche e cellulari per le malattie neurodegenerative e neuromuscolari.

La scelta della Fortezza da Basso come sede congressuale, uno dei principali complessi monumentali del Rinascimento italiano e importante spazio per eventi europei, sottolinea il desiderio di coniugare storia e innovazione: un luogo simbolico dove si incontrano scienza, formazione e cultura per tracciare le prossime tappe della neurologia in Italia.