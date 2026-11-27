Il giornalismo può individuare una notizia prima che diventi pubblica, usando l’intelligenza artificiale per leggere i dati disponibili. Lo ha sostenuto Francesco Marconi, giornalista computazionale e cofondatore di Applied Xl, intervenuto a Roma presso la Lumsa alla presentazione del libro Il giornalista aumentato, curato da Carlo Chianura e Raffaele Lombardi per Mondadori Università.

Segnali deboli nei database pubblici

Secondo Marconi, una notizia comincia a comparire come segnale debole in database pubblici, atti amministrativi, bandi e perizie tecniche, molto prima della telefonata in redazione o del dispaccio d’agenzia. Per questo ha indicato due strumenti da usare insieme: lo specchio, cioè l’analisi dei dati storici per capire come si è arrivati a un punto, e il radar, cioè il monitoraggio costante delle anomalie per intercettare ciò che sta per accadere.

Marconi ha fatto alcuni esempi. Nel caso di una sperimentazione farmacologica, basta confrontare le versioni successive di un registro pubblico: se il numero dei pazienti arruolati cambia all’improvviso o cambiano i parametri di valutazione, il sistema segnala un’anomalia che merita un’inchiesta. Nel caso di un Comune, una singola determina per un piccolo lavoro è normale, ma se la stessa azienda riceve decine di contratti appena sotto la soglia di gara, la domanda giornalistica è perché quei lavori siano stati frazionati.

Il crollo del Ponte Morandi

Parlando del crollo del Ponte Morandi, Marconi ha invitato alla cautela. «nessun algoritmo, da solo, avrebbe potuto calcolare con certezza l’ora esatta di un cedimento strutturale». Ha però aggiunto che un sistema di monitoraggio che avesse incrociato le fonti pubbliche disponibili prima del 2018 avrebbe trovato numerose tracce concrete sulle condizioni critiche del viadotto.

Il giornalista al tavolo degli algoritmi

Marconi ha escluso che il giornalismo computazionale serva a sostituire il redattore o a far scrivere gli articoli alla macchina. L’obiettivo, ha spiegato, è liberare il cronista dal lavoro ripetitivo di ricerca negli archivi e fornirgli una lente per vedere schemi che non emergono a occhio nudo. Ha citato i Panama Papers come esempio della potenza dell’analisi su grandi quantità di documenti, precisando però che quella inchiesta nacque da una fuga di notizie e non dal monitoraggio continuo dei dati pubblici.

Il metodo che Marconi considera più efficace prevede che un cronista esperto sieda accanto a chi sviluppa il sistema, con dieci documenti o dieci casi concreti da discutere. Il passo successivo è tradurre quell’intuizione in regole e modelli di machine learning. Nel caso di una delibera urbanistica, per esempio, un sistema deve saper distinguere tra demolizione, bonifica e nuova approvazione, perché sono tre fasi con impatti diversi. Marconi ha detto che, se non impara a distinguerle, il giornale finirà per raccontare sempre la stessa storia superficiale.

Marconi ha anche ricordato la diffusione, negli Stati Uniti, della figura dell’«ingegnere giornalista». Sul punto ha dichiarato: «L’intelligenza artificiale non deve essere uno strumento generico e calato dall’alto, bisogna costruirla partendo dal lavoro reale della redazione».

Marconi ha lavorato per il Wall Street Journal, dove è stato responsabile di ricerca e sviluppo, e per l’Associated Press, dove ha ricoperto il ruolo di manager per l’intelligenza artificiale e l’automazione. Dopo un periodo di studio al Mit, sponsorizzato dalla stessa agenzia statunitense, ha fondato la start up che realizza sistemi di IA per analizzare documenti pubblici e individuare segnali prima che diventino notizie ufficiali.