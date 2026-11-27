Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 27 novembre a Lecce, dove un avvocato di 46 anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano del palazzo in cui viveva. A fare la drammatica scoperta è stata una residente dello stabile, che ha subito allertato i soccorsi.

Lecce, avvocato di 46 anni trovato morto sul tetto dei garage: la tragedia in centro

Dramma nella mattinata di venerdì 27 novembre a Lecce, dove Vito Leonardo De Palma, avvocato di 46 anni, ha perso la vita dopo una caduta dal sesto piano dell’edificio in cui abitava. Il corpo è stato individuato sul solaio dei box auto del condominio, situato tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro, nel centro cittadino.

A notarlo è stata una residente che, dopo aver udito un rumore, si è affacciata alla finestra e ha visto l’uomo immobile nella zona interna dello stabile. La donna ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. I sanitari del 118, una volta arrivati, non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso.

La caduta durante il tentativo di rientrare nell’appartamento: la prima ipotesi

Le prime ricostruzioni della Polizia indicano che il professionista potrebbe essere rimasto senza possibilità di entrare in casa dopo aver dimenticato le chiavi all’interno. Avrebbe quindi provato a raggiungere l’abitazione passando dall’esterno dell’edificio e percorrendo un cornicione per arrivare a una finestra o al balcone. Durante il tentativo di accesso, tuttavia, avrebbe perso l’appoggio, precipitando da un’altezza di diversi metri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, gli specialisti della Scientifica, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Gli accertamenti iniziali avrebbero escluso sia l’ipotesi del suicidio sia quella di un episodio violento, orientando le indagini verso una caduta accidentale. Il pubblico ministero di turno è stato informato dell’accaduto e ha autorizzato la rimozione della salma dopo i rilievi.