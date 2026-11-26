Non ce l’ha fatta la bambina nata prematuramente dopo il grave incidente stradale avvenuto il 14 novembre a Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso. La piccola era venuta alla luce all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove i medici avevano deciso di procedere con un parto d’urgenza nel tentativo di salvarle la vita.

La madre, una ragazza di 22 anni all’ottavo mese di gravidanza, era rimasta coinvolta in un violento scontro mentre viaggiava in auto con il compagno. La neonata è morta il 23 novembre, dopo giorni di ricovero.

A provocare l’incidente sarebbe stato un suv a noleggio con a bordo alcune persone ritenute appartenenti a una banda specializzata nei furti in abitazione.

Dopo lo schianto, i responsabili si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Al momento risultano ancora irreperibili e sulla vicenda sono in corso le indagini della Procura.

L’incidente a Lovadina di Spresiano e il parto d’urgenza

Il grave incidente è avvenuto il 14 novembre a Lovadina di Spresiano, nel Trevigiano. La giovane di 22 anni si trovava a bordo di una Fiat Punto insieme al compagno.

La donna era all’ottavo mese di gravidanza quando la loro auto è stata travolta da un suv preso a noleggio, sul quale viaggiavano alcune persone che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state legate a un gruppo di malviventi specializzato nei furti nelle abitazioni.

Le conseguenze dello scontro sono state particolarmente gravi per la donna incinta. I soccorritori l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove i medici hanno deciso di far nascere la bambina in anticipo. Il parto è stato eseguito nella speranza di riuscire a salvare la piccola, che aveva ancora diverse settimane di gestazione davanti a sé.

La situazione era apparsa subito molto delicata. La neonata è rimasta ricoverata, mentre i medici hanno cercato di fare il possibile per aiutarla a superare le conseguenze della nascita prematura e del trauma legato all’incidente.

La morte della neonata e le indagini per omicidio stradale

Dopo giorni di speranze e cure, il 23 novembre è arrivata la notizia più dolorosa: la piccola non ce l’ha fatta. Una tragedia che ha colpito profondamente la famiglia e che si aggiunge alle conseguenze del violento incidente avvenuto a Lovadina.

Nel frattempo, proseguono le ricerche delle persone che si trovavano a bordo del suv. Dopo lo schianto, secondo quanto ricostruito, gli occupanti si sarebbero dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Al momento risultano ancora irreperibili.

La Procura ha avviato un’indagine per omicidio stradale, alla luce della morte della neonata e delle circostanze in cui si è verificato l’incidente. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e individuare i responsabili.

Resta da chiarire anche il ruolo delle persone a bordo del suv e la loro eventuale responsabilità nell’accaduto. Saranno gli accertamenti degli inquirenti a stabilire cosa sia successo quel 14 novembre e a fare luce sulla fuga dopo l’impatto.