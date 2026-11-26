A Ballando con le Stelle, il programma di punta di Rai1, la tensione è tornata a toccare livelli alti dopo l’archiviazione della vicenda legata a Guillermo Mariotto. Questa volta i protagonisti sono Simona Ventura e Barbara D’Urso. La querelle ha preso forma pubblica il 24 novembre, quando Ventura ha condiviso sui social un video in cui denunciava l’atteggiamento dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5 durante le registrazioni dello show.

L’accusa di Ventura e la difesa personale

Nel messaggio diffuso online, Simona Ventura ha rivolto una critica diretta alla collega giurata: “In trasmissione non mi saluti neanche”. Ha inoltre esteso il rimprovero ad altri membri del cast, affermando: “Non saluti nessuno, questi sono affari tuoi. Faccio fatica a riconoscerti”. Per contestualizzare il suo sfogo, la conduttrice ha ricordato un episodio privato avvenuto in un momento difficile per D’Urso, successivo alla fine del rapporto professionale con Mediaset.

“Quando veniva trattata come un’appestata, quando erano spariti tutti, è venuta a casa nostra?”, si è chiesta Ventura, rivelando che fu proprio lei a suggerire all’ex collega di partecipare al dance show.

Milly Carlucci si tira fuori dalla polemica

Davanti alle domande sulla possibilità di un chiarimento in diretta, Milly Carlucci ha scelto una linea di netta distanza rispetto al caso Mariotto.

Intervistata da Caterina Balivo nel collegamento del 26 novembre a La Volta Buona, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha spiegato di non voler entrare nel merito di quella che considera una questione privata. “Simona Ventura lamenta di essere stata spesso oggetto di un attacco coordinato sui social – ha dichiarato Carlucci – Questa è una cosa che l’ha fatta star male, non è sembrato un attacco spontaneo ma un attacco coordinato. Sono cose che si dovranno dire, se lo vorranno, le protagoniste di questa cosa. Non posso entrare in questa cosa personale e privata”.

La posizione di Carlucci segna un cambio di strategia. Nel precedente caso, infatti, la conduttrice era scesa in campo difendendo apertamente il gruppo di lavoro contro quelle che percepiva come umiliazioni subite da D’Urso. In quell’occasione, tutto si era consumato sotto gli occhi dei telespettatori. Qui, invece, il conflitto sembra radicarsi nelle dinamiche personali e nelle ruggini pregresse tra le due donne, elementi che secondo la padrona di casa esulano dalla gestione del programma.

Storia di un rapporto mai semplice

Il legame tra Simona Ventura e Barbara D’Urso non è mai stato lineare. La frattura più evidente si verificò dopo che D’Urso fu paparazzata mentre baciava Stefano Bettarini, ex marito di Ventura. Nel 2016, intervistata dal Fatto Quotidiano, ‘Super Simo’ commentò l’accaduto con una frase divenuta celebre: “È una delle poche in Italia a fare la raccolta differenziata”. L’allusione al tradimento era chiara e tagliente.

Le tensioni emersero anche nel 2021, quando a Ventura fu chiesto di scegliere tra i programmi di D’Urso e quelli di Mara Venier. La risposta fu lapidaria: “Tra loro due scelgo la pizza”. Un tentativo di distensione si era registrato nel 2023, durante la presentazione del film Shukran a Roma. Le due si abbracciarono pubblicamente e Ventura dichiarò: “Tra donne intelligenti si fa la pace”. Nel 2025, poi, D’Urso aveva raccontato di aver ricevuto solidarietà dalla collega dopo il traumatico addio a Mediaset. Tuttavia, il ritorno insieme nello studio di Ballando con le Stelle ha riaperto vecchie ferite, dimostrando come la tregua fosse solo apparente.