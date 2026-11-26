Per settimane continuava ad annusarle la pancia e a premere il muso sempre nello stesso punto dell’addome. Un comportamento insolito, che ha spinto Barbara Guerra, 53 anni, residente a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso, a sottoporsi a controlli più approfonditi. Gli esami hanno portato a una diagnosi difficile da affrontare: un tumore al pancreas.

A richiamare l’attenzione della donna era stata Joy, la sua labrador di due anni, che da quel momento non l’ha più lasciata sola, accompagnandola anche durante il percorso di cura.

Il comportamento del cane e la scoperta del tumore al pancreas

La storia è iniziata nella primavera del 2025, quando Barbara ha cominciato ad avvertire dolori addominali sempre più forti.

I primi esami non erano riusciti a individuare con chiarezza la causa dei disturbi. Nel frattempo, però, anche il comportamento di Joy era cambiato.

La labrador, solitamente vivace, aveva iniziato a cercare continuamente il contatto con la proprietaria. La cosa che aveva colpito Barbara era soprattutto l’attenzione del cane verso una zona precisa del suo ventre.

Joy annusava insistentemente quel punto e vi appoggiava ripetutamente il muso, come se volesse segnalare qualcosa.

Di fronte a questo comportamento, la donna ha deciso di approfondire gli accertamenti medici. Gli esami hanno individuato una piccola lesione al pancreas, che nei mesi successivi è aumentata di dimensioni. A settembre 2025 è arrivata la diagnosi di tumore.

A novembre dello stesso anno Barbara ha iniziato la chemioterapia. Le sedute si svolgevano ogni due settimane e potevano durare anche sei ore. Le cure hanno permesso di ridurre la massa tumorale, rendendo possibile il successivo intervento chirurgico all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Joy in ospedale durante le cure: nasce il progetto “Compagnia che cura”

Durante il percorso di cura, Barbara e il marito Antonio hanno chiesto all’azienda sanitaria di poter avere Joy accanto anche in ospedale. Il desiderio era quello di non dover rinunciare alla presenza della cagnolina proprio in un momento così difficile.

La richiesta è stata accolta e il 15 aprile 2026 Barbara ha potuto incontrare la sua labrador in uno spazio appositamente predisposto all’interno della struttura sanitaria. Un momento importante per la donna, che ha potuto riabbracciare il proprio animale dopo il periodo di lontananza.

Il 10 giugno è arrivato un altro risultato significativo: Joy ha potuto assistere a un’intera seduta di chemioterapia della proprietaria nel day hospital oncologico dell’ospedale San Valentino di Montebelluna.

Da questa esperienza è nato il progetto sperimentale “Compagnia che cura“, promosso dall’Ulss 2 Marca Trevigiana. L’iniziativa permette ai pazienti oncologici di essere accompagnati dai propri animali domestici durante le terapie, seguendo precise regole di sicurezza e igiene.

La storia di Joy ha ricevuto anche un riconoscimento ufficiale. Lo scorso 16 agosto, a San Rocco di Camogli, in provincia di Genova, la labrador è stata premiata con il riconoscimento “Primus inter pares” nell’ambito del Premio internazionale Fedeltà del cane.

I cani possono riconoscere i tumori con l’olfatto?

La vicenda di Barbara e Joy riporta l’attenzione su una capacità dei cani studiata da tempo dalla comunità scientifica: quella di individuare alcune malattie attraverso l’olfatto.

Le cellule tumorali possono infatti produrre particolari composti organici volatili, capaci di modificare l’odore del respiro o di altri campioni biologici. In alcune sperimentazioni, cani appositamente addestrati hanno mostrato risultati promettenti nel riconoscimento di determinate patologie.

Questo, però, non significa che gli animali possano sostituire gli esami medici. Come ricorda la Fondazione Airc, l’olfatto dei cani non è attualmente considerato un metodo diagnostico validato.

Nel caso di Barbara, il comportamento di Joy ha comunque avuto un ruolo importante: ha attirato l’attenzione della donna su un possibile problema e l’ha convinta ad approfondire i controlli. Un legame speciale che, oltre ad aver contribuito alla scoperta della malattia, è diventato un sostegno prezioso durante le cure.