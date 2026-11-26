Uccisa dal fidanzato convivente, Ionela Miruna Garneata aveva soltanto 23 anni: dopo il delitto la telefonata al 112 e il suicidio. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia.

La giovane di 23 anni, Ionela Miruna Garneata, è stata uccisa dal fidanzato Andrea Nardini, 25 anni, nella loro casa a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Dopo il delitto, l’uomo è fuggito in auto e ha chiamato il 112 dall’autostrada A1, confessando l’omicidio. Poco dopo si è tolto la vita lanciandosi dal viadotto Lora, vicino a Barberino di Mugello.

Chi era Ionela Miruna Garneata, la 23 anni vittima del femminicidio di Ponte Buggianese

Aveva soltanto 23 anni Ionela Miruna Garneata, la giovane di origini romene uccisa dal fidanzato convivente Andrea Nardini, 25 anni, nella loro abitazione di Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. La ragazza, nata in Romania il 17 settembre 2003, risultava residente a Lammari, frazione del Comune di Capannori, nel Lucchese.

A confermarlo è stato il sindaco Giordano Del Chiaro, che ha annunciato la notizia esprimendo il cordoglio dell’intera comunità. «È con profondo dolore che vi devo dire che il femminicidio di Ponte Buggianese ha strappato una giovane concittadina alla nostra comunità», ha scritto sui social. Miruna aveva frequentato inizialmente l’Isi Machiavelli di Lucca, dove era rimasta per circa sei mesi, per poi trasferirsi nel 2019 al liceo scientifico Maiorana di Capannori, dove aveva proseguito gli studi.

Anche il compagno aveva legami con il territorio lucchese: aveva lavorato come operaio in una cartiera della zona di Porcari, prima di lasciare il posto nel luglio scorso.

Il delitto nell’abitazione della coppia: i primi accertamenti e le ipotesi investigative

L’omicidio si sarebbe consumato nelle prime ore della mattinata all’interno dell’appartamento in cui i due giovani vivevano insieme, in una villetta bifamiliare di via Roma a Ponte Buggianese. Secondo le prime ricostruzioni investigative, come riportato da La Nazione, Nardini avrebbe colpito la fidanzata con un corpo contundente, provocandone la morte. Gli agenti della polizia e gli specialisti della Scientifica, intervenuti per i rilievi, hanno trovato il corpo della ventitreenne in una scena caratterizzata da numerose tracce di sangue.

L’arma che sarebbe stata utilizzata per uccidere la ragazza, tuttavia, non sarebbe stata ancora individuata. Nel corso degli accertamenti sarebbero stati sequestrati anche alcuni fucili custoditi nell’edificio, a scopo precauzionale. Stando alle prime informazioni, non sarebbero risultate precedenti denunce relative alla coppia.

Uccisa dal fidanzato: le ultime parole di Andrea Nardini prima di lanciarsi nel vuoto

Dopo aver ucciso la compagna, Nardini avrebbe lasciato l’abitazione a bordo della propria Alfa Romeo Giulietta blu, dirigendosi verso l’autostrada. La Procura di Pistoia ha precisato che l’uomo non si trovava più sul luogo del delitto quando sono arrivati gli agenti, contrariamente a quanto inizialmente riferito da alcuni residenti. Dopo aver percorso circa 70 chilometri sull’A1, in direzione Barberino di Mugello, avrebbe contattato il Numero unico di emergenza 112, comunicando di aver ucciso la fidanzata. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Ore 11 di TgCom24, durante la telefonata avrebbe pronunciato queste parole: «Ho ammazzato la mia ragazza e adesso mi ammazzo io».

Raggiunto il viadotto Lora, il venticinquenne avrebbe appiccato il fuoco alla propria automobile e si sarebbe dato alle fiamme, prima di lanciarsi nel vuoto. Il sindaco Del Chiaro ha voluto rivolgere un messaggio di vicinanza ai familiari della vittima: «Non ci sono parole davanti a una tragedia del genere. Posso solo dire che basta, non ne possiamo più di donne che muoiono per mano di uomini. È inaccettabile». E ha concluso: «Da sindaco a nome dell’intera comunità di Capannori, e a titolo personale, mi stringo alla famiglia di Miruna e a tutte le persone che le vogliono bene».