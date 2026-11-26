(Adnkronos) - Nuova fase per il rinnovo della flotta della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) dell'Aeronautica Militare. Il primo dei 15 velivoli M-346 in configurazione dedicata è in roll-out e vede l'avvio l'attività di collaudo. Il programma, il cui stato di avanzamento è stato oggi illustr...

(Adnkronos) – Nuova fase per il rinnovo della flotta della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) dell’Aeronautica Militare. Il primo dei 15 velivoli M-346 in configurazione dedicata è in roll-out e vede l’avvio l’attività di collaudo. Il programma, il cui stato di avanzamento è stato oggi illustrato nel corso di un evento dedicato alla presenza di istituzioni e industria, procede nei tempi e con le modalità previste, attraverso la formazione dei piloti e del personale tecnico, grazie alla stretta collaborazione tra industria e Forza Armata e con lo sviluppo di un programma di volo acrobatico rinnovato che beneficerà delle caratteristiche del nuovo aereo.

Il progetto M-346 Pan (secondo la designazione attribuita dall’Aeronautica Militare all’M-346 di Leonardo destinato alle Frecce Tricolori), comprende, oltre agli aerei, anche un pacchetto completo di supporto tecnico/logistico, addestramento e sistemi di simulazione per la formazione di piloti e tecnici manutentori e interventi di adeguamento infrastrutturale presso la base di Rivolto (UD), sede del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, per ospitare velivoli, sistemi di addestramento e relativi equipaggiamenti.

Gli aerei saranno prodotti e consegnati dallo stabilimento produttivo Leonardo di Venegono Superiore (Varese) tra il 2027 e il 2028.

“Questo programma – ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, Lorenzo Mariani – rappresenta un grande successo per Leonardo e per l’Italia. La piena sinergia con l’Aeronautica Militare e con la Difesa ci ha consentito di arrivare a questo importante risultato che ben ci posiziona verso nuovi obiettivi.

La rinnovata fiducia verso un velivolo di Leonardo destinato ancora una volta ad essere apprezzato in tutto il mondo anche per le sue doti acrobatiche, oltre che per il successo straordinario già ottenuto con diverse Forze Aeree nell’addestramento e per compiti operativi, ci riempie di orgoglio”.

“Dietro ogni aereo ci sono progettisti, ingegneri, tecnici, maestranze e filiere produttive. Ci sono investimenti in ricerca e sviluppo, conoscenze specialistiche e una cultura del lavoro che si tramanda e si rinnova. Perché il nuovo aereo delle Frecce Tricolori non racconta soltanto il futuro della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ma quello di un’Italia che continua a trasformare eccellenza, competenze e visione industriale in un simbolo riconosciuto e ammirato nel mondo” ha aggiunto Mariani.

I nuovi velivoli andranno a sostituire gli MB-339 Pan, dopo oltre 40 anni di attività operativa. L’M-346 Pan, con una speciale livrea disegnata da Pininfarina, introduce nuove e ancor più elevate prestazioni e capacità di manovra, sofisticazione tecnologica e standard avanzati che consentiranno di accrescere ulteriormente la spettacolarità degli eventi proiettando le Frecce Tricolori verso una nuova era di successi, dentro e fuori i confini nazionali. La configurazione mantiene, infatti, le straordinarie caratteristiche prestazionali e di manovrabilità dell’addestratore e caccia leggero multiruolo M-346, così come l’avionica e i sistemi di controllo digitali, integrando però anche le dotazioni necessarie al volo acrobatico come l’impianto fumogeni, lo streaming video, adeguamenti avionici nei comandi di volo e nel cockpit, serbatoi ausiliari e una scaletta imbarcata per agevolare i voli di trasferimento, per esigenze operative e verso le destinazioni previste nell’ambito delle stagioni acrobatiche.

Il generale di Squadra Aerea e Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare italiana, Antonio Conserva, ha parlato di “grande emozione” nel vedere in volo “questo gioiello della tecnologia italiana”. “Il passaggio di testimone dal glorioso MB-339 all’M-346 rappresenta il progresso che avanza, una sfida verso il futuro nel segno della continuità di quei valori che da sempre contraddistinguono le Frecce Tricolori. Il Tricolore che continueremo a portare nei cieli di tutto il mondo è il simbolo della nostra unità nazionale, della professionalità delle donne e degli uomini dell’Aeronautica Militare e della Difesa, ma anche dell’ingegno, della creatività e dell’eccellenza tecnologica e industriale del nostro Paese” ha sottolineato Conserva. Dietro ogni evoluzione delle Frecce Tricolori c’è un patrimonio straordinario di competenze, passione e professionalità che accomuna il personale dell’Aeronautica Militare e le maestranze dell’industria nazionale. Un patrimonio che affonda le proprie radici nella formazione, nell’addestramento e nella capacità di fare squadra. È questa stessa eccellenza che consente alla nostra Forza Armata, insieme alle altre Forze Armate, di assicurare quella capacità di difesa e deterrenza indispensabile per preservare il bene più prezioso della nostra società: la libertà e la democrazia” ha rimarcato.

Attraverso le sue scelte, l’Aeronautica Militare ci ha accompagnato negli anni in un percorso che ha visto l’azienda crescere fino all’elevato livello di competitività e capacità che continua a contraddistinguerci. Quest’ultimo risultato testimonia inoltre un percorso di crescita del sistema M-346 in un momento significativo nella vita del programma che si trova oggi ben posizionato di fronte a nuove importanti opportunità commerciali e di collaborazione industriale nel mondo, sia come addestratore e velivolo multiruolo, sia come aereo destinato a pattuglie acrobatiche” ha poi concluso Stefano Bortoli, Managing director della divisione Aeronautica di Leonardo.

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