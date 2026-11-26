La principessa del Galles Kate ha incontrato artisti e rappresentanti della Hugo Burge Foundation durante una visita a Greenlaw, nella Scozia meridionale. Ad accoglierla c’erano la amministratrice delegata Lucy Brown e il direttore creativo James Fox. La fondazione è un ente benefico indipendente che sostiene artisti, artigiani e comunità locali, con finanziamenti, spazi e tempo per la creatività.

Gli artigiani e le residenze

Durante la visita Kate ha parlato con Lucy Brown e James Fox per approfondire il lavoro della fondazione a sostegno dell’artigianato e della creatività. La fondazione opera in tre sedi nelle Scottish Borders e, secondo quanto riferito, offre residenze artistiche completamente finanziate in discipline come arte visiva, artigianato, scrittura e performance.

Kate ha poi trascorso del tempo con gli artisti che partecipano al programma di residenze, incoraggiandoli. Ha inoltre incontrato quattro orafi che partecipano allo Springboard Silversmithing, un programma pensato per chi inizia la carriera, che offre uno spazio di lavoro gratuito all’interno del Marchmont Silversmithing Workshop, con mentorship e masterclass.

Lo spazio di lavoro e il sostegno economico

Nell’ambito dello Springboard, gli artisti ricevono uno studio gratuito per un anno, con la possibilità di un secondo anno se necessario, più un contributo fino a £1,000 per strumenti e materiali. Il programma sostiene un mestiere inserito nella Heritage Crafts Red List of Endangered Crafts.

La storia della fondazione

La fondazione è stata creata da Hugo Burge (1972-2023), imprenditore, filantropo e mecenate delle arti, che negli ultimi dieci anni della sua vita ha dedicato le proprie energie a creare un polo culturale sulla tenuta Marchmont, nel Berwickshire. Ha fondato l’organizzazione nel per sostenere gli artigiani locali, valorizzare i mestieri tradizionali e ampliare l’accesso alle arti.

Kate indossava una giacca da lavoro color marrone, abbinata a un top nero e pantaloni dello stesso colore, con i capelli sciolti. La visita arriva pochi giorni prima dell’uscita del suo nuovo documentario, Heal, in onda domenica 29 novembre sulla BBC1. Nel film la principessa parlerà della diagnosi di cancro e del percorso di cura, mentre si prepara a completare la National Three Peaks Challenge.