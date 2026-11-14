Nel cuore della valle di Gurez, la lingua Shina ha sempre trovato nella tradizione orale il suo canale di sopravvivenza. Dopo la spartizione del subcontinente, le comunità Dardiche si sono trovate a lottare contro l’omologazione musicale proveniente da Kashmir: la cultura Dardica rischiava di svanire dietro i suoni più diffusi. In questo contesto di vulnerabilità, due figure hanno mantenuto viva l’eredità sonora, facendo della musica il filo conduttore tra passato e futuro.

Il loro viaggio diverge per geografia ma converge per la missione. Yousuf Naseem, cinquanta-tre anni, è Nato a Dangithal, un piccolo villaggio vicino alla Linea di Controllo, mentre Fareed Ahmed Kaloo, sessantasette, è radicato nella stessa valle, ma ha scelto di rimanere per custodire la tradizione sul territorio. Entrambi hanno trasformato le loro esperienze di migrazione, conflitto e quotidianità in composizioni che raccontano il dramma di una gente e la bellezza di una lingua quasi dimenticata.

Yousuf Naseem: la voce di Kangan

Sul portico di casa sua a Kangan, Yousuf impugna un rabab a sei corde e intona melodie che riecheggiano i lunghi inverni di Gurez. Ricorda: “Gli anziani della nostra casa erano la nostra biblioteca. Qualsiasi cosa cantassero, noi la ripetevamo”. Il 1999, durante il conflitto di Kargil, la sua famiglia dovette abbandonare il villaggio, perdendo ogni bene materiale.

“Abbiamo perso tutto“, racconta, “ma le canzoni sono viaggiate con noi”. Questa consapevolezza ha spinto Naseem a portare il canto Shina fuori dalla valle, iniziando a suonare per i passanti di Srinagar.

Il disco “Dardistan” e la scoperta a Bohri Kadal

Nel mercato storico di Bohri Kadal, dove le famiglie Dardiche lavorano come “wazas”, Yousuf consegna una copia del suo primo nastro, intitolato “Dardistan”, al gestore di una bottega, chiedendogli di farlo scorrere ogni mattina. La melodia attraversa le bancarelle, suscitando la curiosità dei clienti: “Che lingua è?” chiedono. “È Shina”, risponde l’artista, notando che per molti è il primo incontro con quella voce. Il risultato è una piccola rivoluzione sonora: la musica Shina si diffonde tra i visitatori di una città altrimenti dominata dal Kashmiri.

Fareed Ahmed Kaloo: la radice della Shina nella valle

Nel 1976 nasce il Habba Khatoon Dramatic Club, guidato da Fareed Ahmed Kaloo, con lo scopo di preservare il folklore Shina in Gurez. Dopo la Partizione, la cultura locale cominciò a cedere il passo a quella Kashmiri; Kaloo osserva: “Dopo la Partizione, la nostra cultura è svanita. I nostri ritmi Dardici sono rimasti in silenzio”. Il club, riunito presso il Shina Cultural Centre vicino a Dawar, riecheggia ancora oggi, accogliendo giovani musicisti che si avvicinano al harmonium e al tumbak naari, una percussione in argilla.

Il viaggiatore delle voci

Per decenni, Kaloo ha percorso a piedi i villaggi della valle, portando con sé il suo armonium e la percussione, suonando a matrimoni, fiere e incontri locali. Il compenso era spesso una pietanza, un letto per la notte o un piccolo onorario: “Non lo facevamo per denaro. Lo facevamo perché qualcuno doveva farlo, e nessun altro lo faceva”. Molti membri fondatori sono morti o costretti a fuggire a causa dei bombardamenti lungo la Linea di Controllo; tuttavia Kaloo è rimasto, insegnando i canti tradizionali alle nuove generazioni. Oggi ascolta le nuove tracce sul suo cellulare e ammira gli artisti di Gilgit: “Hanno superato di gran lunga noi. È quello che deve succedere: le nostre canzoni devono evolversi, ma non perdere le radici”.