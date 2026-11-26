Un femminicidio nel Pistoiese e un suicidio sullo stesso viadotto dell'A1 dove nel settembre scorso è morta Lorena Isceri.

Un uomo di 25 anni ha ucciso la compagna, una giovane donna di 24 anni di origine rumena, nella casa che i due condividevano a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Poi si è allontanato in auto, ha raggiunto l’autostrada A1 e si è tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora, a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze.

È lo stesso viadotto dal quale, il 3 settembre, Federico Vella ha ucciso Lorena Isceri prima di togliersi la vita.

Il delitto è avvenuto il giorno successivo alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le notizie sono state diffuse nella mattinata del 26 novembre 2026, mentre l’articolo è ancora in aggiornamento.

L’omicidio nella villetta di via Roma

Il corpo della vittima è stato trovato nell’abitazione di via Roma, a Ponte Buggianese, dove la coppia viveva da alcuni anni. Lo stabile è diviso in almeno tre appartamenti: in uno abitavano i due, in un altro i nonni dell’uomo. Un vicino di casa ha riferito che il 25enne lavorava in una cartiera in provincia di Lucca e che la famiglia era piuttosto riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. Nella villetta sono state rilevate numerose tracce di sangue, riconducibili a una colluttazione. La dinamica non è ancora chiara: la 24enne potrebbe essere stata colpita con un oggetto contundente, che non è stato ancora ritrovato. Gli investigatori della polizia scientifica hanno svolto i rilievi nell’appartamento.

Secondo quanto reso noto dalla procura di Pistoia, a segnalare al 112 la morte della compagna è stato l’uomo stesso. Nella telefonata avrebbe detto alla centralinista: «Ho ucciso la mia fidanzata, ora non mi resta che uccidermi».

Il suicidio sul viadotto Lora

Dopo il delitto, l’uomo ha lasciato l’abitazione e si è immesso sull’autostrada A1. La procura ha spiegato che il primo contatto con il 112 è avvenuto quando si trovava già sull’autostrada, circa un’ora dopo l’ingresso in autostrada. Poco dopo è arrivata la segnalazione di un’auto in fiamme sul viadotto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha incendiato la propria auto, si è cosparso di liquido infiammabile e si è gettato dal ponte. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade. Il corpo è stato recuperato sotto il viadotto. Il tratto autostradale tra il bivio con la A1 Direttissima e Aglio, in direzione Bologna, è stato chiuso.

La procura ha precisato che, secondo i primi accertamenti, non trova riscontro la ricostruzione secondo cui l’autore del femminicidio fosse ancora nell’abitazione al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il viadotto Lora era stato inaugurato come luogo della memoria di Lorena Isceri il giorno precedente, con una panchina rossa.

Le reazioni delle istituzioni

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato su Facebook: «Ancora una volta la violenza di genere si consuma dentro le relazioni di coppia e le famiglie, cioè nel luogo in cui dovremmo essere più al sicuro. Il nostro pensiero va a lei e a chi le voleva bene».

Il vescovo di Pistoia, Augusto Mascagna, ha definito il fatto «Un atto violento e barbaro che ha strappato la vita a una giovane donna». Cristina Manetti, assessora alla Parità di genere della Regione Toscana, ha detto: «Una tragedia che ci addolora profondamente e che ci richiama alla responsabilità di continuare a combattere, con ogni strumento possibile, la violenza di genere».

Il sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, ha dichiarato: «Un sentimento di sbigottimento, sia mio che di tutta la comunità che rappresento». Tesi ha ricordato che l’amministrazione è impegnata da anni nella sensibilizzazione sulla violenza di genere e che nei giorni precedenti era stata organizzata una camminata sul tema.

Le indagini sul femminicidio sono coordinate dal pm di turno della procura di Pistoia, in stretto contatto con il pm di Firenze, competente per gli accertamenti sul suicidio. La procura ha fatto sapere che l’attività investigativa proseguirà per ricostruire la dinamica, la successione dei fatti e le motivazioni del gesto.