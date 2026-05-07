Garlasco, nuova ricostruzione della Procura e conseguenze per Alberto Stasi

La Procura di Pavia sostiene che il delitto di Garlasco sia stato commesso dopo il rifiuto di un approccio: la nuova ricostruzione pone Sempio come unico indagato e apre lo scenario per la revisione del processo di Alberto Stasi

La vicenda nota come delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione dopo che la Procura di Pavia ha notificato un invito a comparire per Andrea Sempio. L’atto investigativo propone una ricostruzione della notte del 13 agosto 2007 che individua nel rifiuto di un approccio la causa scatenante del fatto di sangue in cui perse la vita Chiara Poggi.

Questa nuova versione cambia la prospettiva sull’indagine originaria e solleva dubbi sulle conclusioni raggiunte nella sentenza a carico di Alberto Stasi, già condannato e in carcere dal 2015.

Secondo la Procura, la dinamica ipotizzata avrebbe elementi di particolare gravità che giustificherebbero l’aggravamento dell’inquadramento giuridico. L’atto menziona la presenza di una colluttazione, più colpi con un corpo contundente e lo spostamento della vittima verso la cantina: circostanze che, se confermate, rafforzerebbero l’ipotesi di un atto commesso per motivi ricollegabili al rifiuto.

Questa ricostruzione è stata notificata con un invito a comparire per il 6 maggio, data che segna un nuovo capitolo nelle indagini.

La ricostruzione della Procura di Pavia

Nel documento inviato agli avvocati, la Procura di Pavia descrive una successione di eventi che porta a individuare in Andrea Sempio il presunto autore dell’omicidio.

Gli inquirenti parlano di una disputa nata da un approccio non ricambiato, seguita da una prima colluttazione e da una serie di colpi inferti con un oggetto contundente non ritrovato. La Procura contesta l’ipotesi di concorso con ignoti e ritira la posizione di concorso che era stata ipotizzata nei confronti di terze persone, concentrando così l’accusa su un unico indagato.

Movente e aggravanti

Al centro della nuova imputazione c’è il movente sessuale attribuito all’indagato e la qualificazione dell’episodio con l’aggravante della crudeltà. In termini pratici, gli investigatori ritengono che il rifiuto dell’approccio abbia scatenato un odio tale da determinare un comportamento particolarmente feroce, con almeno dodici ferite riferite al cranio e al volto della vittima. Pur non avendo ancora rinvenuto l’arma, la ricostruzione punta sull’entità delle lesioni per sostenere la gravità dell’azione omicidiaria.

Implicazioni per la posizione di Alberto Stasi

La novità investigativa modifica lo scenario processuale rispetto alla sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di reclusione. Con Sempio indicato come unico indagato, la difesa di Stasi prepara una possibile istanza di revisione del processo. Per ottenere la revisione, l’avvocato dovrà dimostrare che negli atti emergono nuove prove tali da escludere la responsabilità dell’imputato condannato. Gli avvocati di Stasi attendono il deposito degli atti, la cosiddetta discovery, per valutare il materiale che motiverà la richiesta formale davanti alla Corte d’Appello di Brescia.

Le obiezioni della difesa di Sempio

La difesa di Andrea Sempio respinge con forza la versione del movente sessuale, definendola «fantasmagorica» e sottolineando l’assenza di rapporti sociali che collegherebbero l’indagato alla vittima. I legali osservano inoltre la discrepanza tra la nuova aggravante contestata e quanto era stato contestato in passato a Stasi, lamentando la difficoltà tecnica di comprendere come, dopo molti anni, vengano ora ribaditi particolari che non erano stati ritenuti all’epoca. La strategia difensiva preannuncia dunque contestazioni puntuali degli elementi raccolti dalla Procura.

La risonanza nazionale e internazionale

La riapertura e le novità allegate hanno suscitato attenzione anche oltre i confini italiani. Testate straniere come The Guardian, New York Post e The Sun hanno ripreso la vicenda, mettendo in relazione il caso con altri processi italiani molto seguiti e sollevando interrogativi sulla affidabilità delle indagini e sui possibili errori giudiziari. Alcuni articoli hanno citato episodi italiani celebri che hanno già varcato i confini, per offrire al pubblico internazionale un quadro più ampio delle potenziali implicazioni mediatiche e giudiziarie.

In sintesi, la nuova ricostruzione proposta dalla Procura di Pavia modifica sostanzialmente il racconto ufficiale del delitto di Garlasco e apre scenari processuali incerti: dalla contestazione di un movente sessuale all’aggravante della crudeltà, fino alla possibilità che la condanna a carico di Alberto Stasi venga sottoposta a revisione. La lettura completa degli atti e le eventuali nuove udienze determineranno i prossimi sviluppi di una vicenda che rimane tra le più controverse della cronaca italiana recente.