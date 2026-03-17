Autrice per bambini riconosciuta colpevole: ha messo fentanyl nel Moscow Mule

Una madre e autrice di libri per l'infanzia è stata giudicata colpevole di aver avvelenato il marito con Fentanyl in un Moscow Mule; il movente sembra legato a debiti e a una polizza milionaria

Il 17 marzo 2026 una giuria di Park City, nello Utah, ha riconosciuto colpevole Kouri Richins dell’omicidio aggravato del marito Eric. Le indagini hanno ricostruito un piano che, secondo l’accusa, mirava a ottenere ingenti somme da varie polizze sulla vita e a permettere all’imputata di proseguire una relazione extraconiugale senza le limitazioni economiche imposte dai debiti.

Il caso ha attirato l’attenzione dei media non solo per la natura del crimine, ma anche per i dettagli sorprendenti: il ricorso a un potente oppioide sintetico, la pubblicazione di un libro sul lutto dopo la morte del marito e una serie di ricerche online che gli inquirenti considerano indicazioni di premeditazione. La pena verrà comunicata il 13 maggio, giorno che la difesa e l’accusa attendono per conoscere la durata della condanna.

L’accusa e il movente

Secondo il pubblico ministero, il movente principale era di natura finanziaria: la donna era gravata da circa 4,5 milioni di dollari di debiti legati alla sua attività professionale e avrebbe creduto di poter introitare oltre 4 milioni grazie a varie polizze sulla vita. L’imputazione descrive una persona ossessionata dall’apparenza e dall’idea di mantenere il proprio tenore di vita; per questo motivo, viene contestata la volontà di eliminare il coniuge senza rinunciare al patrimonio. Per i pubblici ministeri, la vicenda unisce frode assicurativa e omicidio in un disegno preordinato.

Debiti, polizze e relazione

Nel corso del dibattimento è emerso che Kouri Richins aveva stipulato, in parte falsificando firme, assicurazioni sulla vita intestate al marito per un valore complessivo consistente, circa 2 milioni di dollari. Parallelamente, tra i testi del processo sono comparsi elementi che documentano una relazione extraconiugale e conversazioni che manifestavano la volontà di costruire un futuro con un altro uomo. L’accusa sintetizza così il movente: liberarsi del partner ma non del suo denaro. Le contestazioni includono anche reati di falsificazione e richieste fraudolente di indennizzi dopo la morte di Eric.

Le evidenze raccolte

Le prove portate davanti alla giuria sono state molteplici e di natura differente: medica, digitale e testimoniali. L’autopsia ha rilevato nel sangue della vittima una concentrazione di Fentanyl superiore alla dose letale di riferimento, mentre testimoni e documenti hanno ricostruito acquisti, contatti e comportamenti sospetti antecedenti al decesso. Al centro dell’accusa c’è l’uso di un cocktail comune, il Moscow Mule, come veicolo per somministrare la sostanza: un dettaglio che ha reso il caso particolarmente drammatico per la percezione pubblica.

Il ruolo del Fentanyl e dell’autopsia

L’esame tossicologico ha trovato livelli di Fentanyl definiti dalle forze dell’ordine come cinque volte superiori alla soglia letale, circostanza che ha consolidato l’ipotesi di avvelenamento intenzionale. A complicare la ricostruzione è il fatto che il fentanyl è un oppiode sintetico potente e, in alcuni contesti medici, utilizzato come analgesico; nel processo però è stato descritto come lo strumento del delitto. I pm hanno anche chiamato testimoni che hanno ricostruito la provenienza del farmaco, tra cui una persona con un passato di tossicodipendenza che è diventata un elemento chiave dell’accusa.

Tracce digitali

Un elemento determinante sono state le ricerche rinvenute sul telefono usato dall’imputata: query come “qual è una dose letale di Fentanyl?” e “cosa appare sul certificato di morte in caso di avvelenamento?” hanno alimentato l’argomentazione della premeditazione. Gli investigatori hanno inoltre recuperato tentativi di cancellazione di dati e altre attività che, per i pubblici ministeri, non sarebbero coerenti con un evento accidentale ma piuttosto con una pianificazione mirata a eludere controlli e responsabilità.

Il libro, il processo mediatico e le accuse collaterali

Dopo la morte di Eric, la donna ha pubblicato un volume illustrato per l’infanzia intitolato “Are You With Me?” e lo ha promosso in televisione, attività che la difesa ha presentato come gesto di chi cerca di aiutare i figli a elaborare il lutto. L’accusa, invece, ha sottolineato che il testo era stato in realtà commissionato a terzi mediante ghostwriting, trasformando il libro in un elemento probatorio che, agli occhi della giuria, rafforzava l’immagine di una costruzione pubblica della propria innocenza. Oltre al verdetto per omicidio e ai reati connessi, su Kouri Richins pendono ulteriori capi d’accusa finanziari ancora da processare.

Conseguenze e attese

La sentenza definitiva sarà pronunciata il 13 maggio: in base alle imputazioni, la pena può variare da molti anni di reclusione fino all’ergastolo. Questo caso, con i suoi elementi tecnici come l’uso del Fentanyl, le polizze assicurative false e le tracce digitali, rimane un esempio di come prova medica e indagini informatiche si intreccino nei processi moderni e di come la narrativa pubblica possa influenzare la percezione di un procedimento penale.