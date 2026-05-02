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Formula 1 Gp Miami, oggi Sprint Race e qualifiche: orario tv in chiaro

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(Adnkronos) - La Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara Sprint alle 18 italiane di sabato 2 maggio e per le qualifiche che alle 22 decideranno - in diretta tv e streaming - la griglia di partenza in vista del Gp in programma domani, domenica 3 maggio. Nella Sprint, in pole position scatta Land...

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(Adnkronos) – La Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara Sprint alle 18 italiane di sabato 2 maggio e per le qualifiche che alle 22 decideranno – in diretta tv e streaming – la griglia di partenza in vista del Gp in programma domani, domenica 3 maggio. Nella Sprint, in pole position scatta Lando Norris: il britannico, campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata.

Accanto a lui, in prima fila, la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton. 

Prima fila:
 

1. Lando Norris – McLaren 

2. Kimi Antonelli – Mercedes 

Seconda fila:
 

3. Oscar Piastri – McLaren 

4. Charles Leclerc – Ferrari 

Terza fila
 

5. Max Verstappen – Red Bull 

6.

George Russell – Mercedes 

Quarta fila
 

7. Lewis Hamilton Ferrari 

8. Franco Colapinto Alpine 

Quinta fila
 

9. Isack Hadjar Red Bull 

10. Pierre Gasly Alpine 

Sesta fila
 

11. Gabriel Bortoleto – Audi 

12. Nico Hulkenberg – Audi  

Settima fila
 

13. Oliver Bearman – Haas 

14. Alex Albon – Williams 

Ottava fila
 

15. Carlos Sainz – Williams 

16. Arvid Lindblad – Racing Bulls 

Nona fila
 

17.

Liam Lawson – Racing Bulls 

18. Esteban Ocon – Haas 

Decima fila
 

19. Sergio Perez – Cadillac 

20. Valtteri Bottas – Cadillac 

Undicesima fila
 

21. Fernando Alonso – Aston Martin 

22. Lance Stroll – Aston Martin. 

 

Sabato 2 maggio
 

Ore 18 Sprint 

Ore 22 Qualifiche 

Domenica 3 maggio
 

Ore 22 Gran Premio 

Gp Miami, dove vederlo 

Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. La Sprint e le qualifiche di oggi saranno visibili anche in chiaro su TV8 e Tv8.it. Il Gran Premio saranno visibili anche in chiaro, in differita su Tv8 alle 23.30. 

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