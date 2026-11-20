La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per Giampaolo Amato, ex oftalmologo molto conosciuto a Bologna e in passato medico della squadra di basket della Virtus. Dopo quasi sette ore di camera di consiglio, la prima sezione penale ha accolto la richiesta della Procura generale e rigettato il ricorso presentato dalla difesa.

La pena resta quindi quella già stabilita nei due gradi di giudizio precedenti.

Il caso riguarda la morte di due donne della stessa famiglia, avvenute nel 2021. Il processo si è concentrato soprattutto su prove scientifiche, perché l’accusa e la difesa hanno sostenuto interpretazioni opposte degli esami tossicologici.

Le due morti del 2021

Secondo l’accusa, Amato avrebbe avvelenato prima la suocera Giulia Tateo, 87 anni, e poi la moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, somministrando loro un mix di farmaci tra cui sevoflurano e midazolam. Tateo fu trovata senza vita il 9 ottobre 2021. Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre dello stesso anno morì la figlia.

Le due donne furono trovate nella loro abitazione, e le autopsie rilevarono la presenza di benzodiazepine e di farmaci anestetici, sostanze usate normalmente in ambito ospedaliero per le anestesie.

Un elemento decisivo è stata una bottiglia di vino conservata dalla sorella di Linsalata, Anna Maria, che la consegnò agli investigatori. Nel vino furono trovate le stesse sostanze rilevate nei corpi. La donna si era insospettita perché Isabella, nei mesi precedenti alla morte, era apparsa più volte intontita e confusa. Anche i dati dello smartwatch di Amato, che registravano i suoi spostamenti, risultavano compatibili con le ore in cui morirono le due donne.

Il movente secondo i giudici

Per la procura, Amato avrebbe agito per realizzare un delitto perfetto, eliminando chi poteva ostacolare la sua vita. Il movente sarebbe duplice. Da una parte, il medico voleva vivere liberamente una relazione con una donna più giovane, relazione già nota ai familiari. Dall’altra, aveva un interesse economico: secondo i giudici, la morte della moglie prima del divorzio gli avrebbe evitato di compromettere il rapporto con i figli e gli avrebbe garantito l’eredità di un patrimonio consistente, comprensivo della casa e dello studio di famiglia nel quartiere Murri di Bologna.

Nel corso dell’appello, la Corte d’Assise di Bologna aveva descritto un quadro indiziario «granitico», parlando di un omicidio reiterato «dettato esclusivamente da motivazioni egoistiche», portato avanti con freddezza, lucidità e grande scaltrezza. Il sostituto procuratore generale Simone Perelli ha definito la sentenza impugnata «inattaccabile». La difesa, rappresentata dagli avvocati Franco Coppi e Valerio Spigarelli, ha sempre contestato questa ricostruzione. Amato si trova in carcere dal 2023 e si è sempre dichiarato innocente.

La posizione dei figli

I figli Anna Chiara e Nicola condividono la convinzione di padre innocente e hanno più volte parlato pubblicamente dei loro dubbi sulle motivazioni dei giudici. Anna Chiara sostiene che il movente non regga alla prova della logica. Secondo lei, un uomo che già aveva una relazione extraconiugale alla luce del sole non avrebbe avuto motivo di uccidere la moglie. Ricorda inoltre che fu proprio il padre, insieme al fratello, a chiedere per primo l’autopsia, per chiarire ogni dubbio sulla possibilità di malattie genetiche.

La figlia ha annunciato che la famiglia non si arrenderà. «Noi continueremo a lottare», ha dichiarato. La sentenza della Cassazione chiude il percorso giudiziario ordinario, ma la posizione della famiglia resta distante da quella dei magistrati.