Un giovane agricoltore è morto in una collisione con un trattore a Pontecorvo; le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

Sabato sera, nella zona di via Vicinale Fornacelle, nella provincia di Frosinone, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla morte di un operatore agricolo. La notte, un trattore impiegato da un 25enne si è trovato al centro di una dinamica che ha cambiato radicalmente le vite di due persone e ha attirato l’attenzione della Procura di Cassino.

Il caso è stato immediatamente segnalato dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che hanno avviato le prime indagini per ricostruire gli eventi accaduti.

La vittima è Ruben Miah un operatore di 36 anni originario del Bangladesh, impiegato nei campi della zona. Dopo una lunga giornata di lavoro, l’uomo è tornato a casa in bicicletta, percorrendo la tranquilla via Melfi di Sotto.

Nonostante la sua esperienza nei percorsi rurali, quella sera la fatale combinazione di fattori ha impedito a Ruben di evitare lo scontro con il veicolo a quattro ruote che lo ha colpito brutalmente.

Trattore e bicicletta: la dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni preliminari, il giovane alla guida del trattore, ancora 25enne avrebbe inavvertitamente centrato la bicicletta di Ruben mentre attraversava la carreggiata.

L’impatto è avvenuto a pieno regime, facendo cadere l’agricoltore a terra fuori dal pericolo immediato del veicolo ma con ferite mortali che lo hanno colpito sul colpo. Dopo l’incidente, il conducente sembra essere scappato dal luogo senza prestare assistenza, per poi tornare poco dopo a bordo del suo mezzo, accompagnato da un amico.

Ritorno del conducente e tentativo di soccorso

Il 25enne, accompagnato dal suo compagno, si è quindi fermato nuovamente vicino alla bicicletta ribaltata. I due hanno chiamato i servizi di emergenza e hanno tentato una rianimazione di emergenza, ma le condizioni di Ruben erano già critiche. Gli operatori sanitari, giunti successivamente sul posto, hanno confermato il decesso dell’uomo. La scena è durata solo pochi minuti, ma la reazione impulsiva del conducente ha già innescato una serie di procedimenti giudiziari.

Le indagini dei carabinieri e la denuncia

Le forze dell’ordine hanno immediatamente raccolto testimonianze, dati di circuito e impronte del veicolo. La Compagnia di Pontecorvo ha svolto un lavoro di ricostruzione della traiettoria del trattore, incrociando le dichiarazioni del conducente con le testimonianze di eventuali testimoni oculari. Sulla base di queste evidenze, i carabinieri hanno riferito di aver archiviato una denuncia per omicidio stradale nei confronti del giovane autista, da sottoporre alla Procura di Cassino.

Procura di Cassino, autopsia e accusa

La Procura di Cassino, informata dalle indagini preliminari, ha disposto l’esecuzione di un’autopsia per determinare con precisione le cause del decesso. Il referto medico legale è atteso, ma le prime indicazioni suggeriscono che le lesioni riportate da Ruben Miah siano incompatibili con una semplice Incidente stradale, rafforzando la sospetta di colpa grave da parte del conducente. L’accusa di omicidio stradale è stata formalizzata, aprendo la strada a un procedimento penale che potrebbe concludersi con una condanna severa.

Intervento del Comune di Pontecorvo

Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo è intervenuto in prima persona sul luogo dell’incidente, manifestando cordoglio per la perdita della vita di Ruben e garantendo che il Comune si farà carico di tutte le spese legate alla gestione dell’evento, compresi i costi dell’autopsia e delle pratiche burocratiche. Poiché la vittima non aveva familiari residui in Italia, le autorità comunali hanno preso l’impegno di curare gli aspetti amministrativi e di offrire supporto al consolato del Bangladesh per le questioni consolari.

Le indagini restano aperte, con gli inquirenti che stanno cercando eventuali testimoni aggiuntivi e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Nel frattempo, la comunità di Pontecorvo vive con il doloroso ricordo di una perdita che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nelle aree rurali e sulla responsabilità dei conducenti di veicoli agricoli.