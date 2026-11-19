La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per Giampaolo Amato, 66 anni, ex medico della Virtus e noto oftalmologo bolognese. Il collegio della prima sezione penale ha accolto la richiesta della Procura generale e ha respinto il ricorso dei difensori. Amato è accusato dell’omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, che secondo l’accusa sarebbero state uccise con una miscela di farmaci, tra cui sevoflurano e midazolam.

Il processo è arrivato all’ultimo grado di giudizio il 19 novembre. Fino a questo momento, i giudici di merito hanno ritenuto che l’ex medico, dipendente dell’Azienda Usl di Bologna, abbia somministrato di nascosto le sostanze alle due donne, a distanza di tre settimane l’una dall’altra. Le vittime sono morte nell’ottobre del 2021.

Il movente secondo i giudici di merito

Nelle 331 pagine di motivazioni, la Corte d’Appello di Bologna ha parlato di un duplice delitto “dettato esclusivamente da motivazioni egoistiche”. Secondo i magistrati, Amato avrebbe agito per due ragioni: una relazione extraconiugale, già nota ai familiari, e il desiderio di entrare in possesso della casa di famiglia e dello studio medico, situati in un palazzo del quartiere Murri, tra i più eleganti del capoluogo bolognese.

La difesa, rappresentata dal professor Franco Coppi e dall’avvocato Valerio Spigarelli, ha sempre sostenuto l’innocenza dell’imputato. Amato aveva peraltro rinunciato a ogni pretesa sui beni già prima dell’arresto dei Carabinieri, avvenuto nell’aprile del 2023, circa un anno e mezzo dopo le morti. Il ricorso in Cassazione chiedeva una perizia medico-legale che, secondo i difensori, non era mai stata disposta nei gradi precedenti.

Le prove raccolte durante le indagini

L’autopsia ha rilevato nei corpi delle due donne la presenza di benzodiazepine e di farmaci anestetizzanti. Le stesse sostanze sono state trovate in una bottiglia di vino conservata dalla sorella di Isabella Linsalata, Anna Maria Linsalata, che l’ha consegnata agli investigatori. La donna aveva notato che Isabella, nei mesi precedenti, appariva spesso confusa e intontita.

Un altro elemento riguarda gli spostamenti registrati dallo smartwatch dell’imputato, che collocano Amato in luoghi compatibili con il momento dei decessi. La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Morena Plazzi, ha descritto la vicenda come “una storia orribile di gente perbene”. Nel corso del processo d’appello, la Corte ha affermato la “penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio”.

La Cassazione ha giudicato la sentenza d’appello una “decisione inattaccabile”, perché “affronta con dovizia tutti i profili”. Per la procura generale, il duplice omicidio era stato pianificato con l’intenzione di eliminare chi rappresentava un ostacolo per il futuro dell’imputato. Anche le parti civili, ovvero la sorella di Isabella e il fratello di Giulia Tateo, si sono associate alle richieste dell’accusa.

La posizione dei familiari

Amato si è sempre dichiarato innocente. Anche i figli della coppia sostengono la sua estraneità ai fatti e hanno più volte espresso pubblicamente dubbi sulla ricostruzione dei giudici. Una delle figlie ha affermato: “Il movente non regge alla prova della logica”. Ha ricordato che fu proprio il padre, insieme al fratello, a chiedere per primo l’autopsia, per chiarire eventuali sospetti legati a malattie genetiche.

La stessa figlia si domanda perché un uomo che già aveva una relazione extraconiugale alla luce del sole dovrebbe danneggiare la moglie. La famiglia ha annunciato che proseguirà la battaglia: “Noi continueremo a lottare”. Con la sentenza della Cassazione, la condanna all’ergastolo diventa definitiva e il caso si chiude sul piano giudiziario.