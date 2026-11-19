Da novembre 2026 l’INPS riconosce una somma aggiuntiva non imponibile a chi percepisce la NASpI, la cassa integrazione o la disoccupazione agricola. Il pagamento comprende anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026 e riguarda i beneficiari con un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro.

Il bonus viene erogato automaticamente, senza bisogno di presentare una domanda, con un accredito separato rispetto all’indennità mensile.

Spetta anche a chi, nel frattempo, ha terminato di ricevere la prestazione.

Le istruzioni sono contenute nel messaggio INPS n. 3649 del 10 novembre 2026, che chiarisce quali trattamenti danno diritto all’agevolazione, come viene calcolato l’importo e come è possibile rinunciare al pagamento.

Chi ha diritto al bonus e quali prestazioni sono comprese

La somma aggiuntiva è prevista dalla legge di Bilancio 2025 ed è una misura pensata per ridurre il peso delle tasse sul lavoro. Non si tratta di un’indennità vera e propria, ma di un importo che si aggiunge a quanto già percepito e che non viene tassato.

Il beneficio può essere riconosciuto a chi riceve:

NASpI, l’indennità di disoccupazione per chi perde il lavoro;

disoccupazione ordinaria, ASpI e MiniASpI, per le pratiche ancora in corso;

disoccupazione agricola;

cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga;

CISOA, la cassa integrazione per gli operai agricoli;

assegno ordinario e assegno di solidarietà dei Fondi di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Il pagamento automatico riguarda soltanto le prestazioni versate direttamente dall’INPS. Restano quindi escluse le somme di cassa integrazione anticipate dal datore di lavoro nella busta paga.

Non tutti i trattamenti di disoccupazione danno diritto al bonus. Sono esclusi, per esempio, la DIS-COLL, destinata ai collaboratori, l’ISCRO per i lavoratori autonomi e le indennità di maternità e malattia riconosciute ai professionisti con partita IVA.

Non spettano neppure le somme tassate separatamente, come il TFR pagato dal Fondo di garanzia INPS e la NASpI anticipata in un’unica soluzione per avviare un’attività. Fuori dal beneficio anche le prestazioni esenti da imposte, come gli assegni familiari.

Quanto spetta e come si calcola l’importo

Per avere diritto alla somma non imponibile bisogna avere un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro. L’importo non è uguale per tutti: viene calcolato applicando una percentuale al reddito da lavoro dipendente e alle prestazioni che lo sostituiscono.

Le percentuali previste sono:

7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

per redditi fino a 8.500 euro; 5,3% per redditi superiori a 8.500 e fino a 15.000 euro;

per redditi superiori a 8.500 e fino a 15.000 euro; 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Per individuare la percentuale corretta, l’INPS considera anche il periodo in cui è stata ricevuta la prestazione. Se, per esempio, la NASpI è stata pagata soltanto per alcuni mesi, il reddito viene rapportato a un anno intero per individuare la fascia di riferimento. La percentuale viene poi applicata alla somma effettivamente percepita.

Un esempio: chi riceve 9.600 euro di NASpI durante tutto il 2026, senza altri redditi, rientra nella fascia del 5,3%. Il bonus spettante sarà quindi di 508,80 euro.

Se invece gli stessi 9.600 euro vengono ricevuti soltanto tra gennaio e giugno, il reddito annuale teorico risulta più alto e la percentuale scende al 4,8%. In questo caso la somma aggiuntiva sarà di 460,80 euro.

Quando arriva il pagamento e come rinunciare

Normalmente il bonus viene riconosciuto in 11 mensilità, a partire da febbraio, con un accredito distinto rispetto alla prestazione principale.

Per il 2026, però, i pagamenti iniziano a novembre e comprendono anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio. L’accredito riguarda pure chi ha già terminato di percepire la NASpI, la cassa integrazione o la disoccupazione agricola nel corso dell’anno.

Non è necessario presentare alcuna domanda: l’INPS provvede automaticamente al pagamento sulla base dei dati disponibili. La somma riconosciuta sarà inoltre indicata nella Certificazione unica.

Chi non desidera ricevere il bonus può rinunciare attraverso il servizio online disponibile sul sito dell’INPS, cercando la voce “Rinuncia al riconoscimento del trattamento integrativo, della somma aggiuntiva non imponibile Bonus RPF e all’applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale”, nella sezione Sostegni, Sussidi e Indennità.