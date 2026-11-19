Condono, facciamo chiarezza: chi può sfruttarlo e in quali casi

Condono, facciamo chiarezza: chi può sfruttarlo e in quali casi

Il governo valuta una possibile sanatoria dei vecchi condoni edilizi da inserire nella Manovra 2027, con l’obiettivo di sbloccare milioni di pratiche ancora inevase e fissare tempi certi per le risposte dei Comuni. L’ipotesi divide però la maggioranza e le Regioni: Salvini precisa che non si tratterebbe di regolarizzare gli abusi, ma soltanto di risolvere piccole difformità, escludendo gli immobili in aree a rischio sismico e idrogeologico.

Condono edilizio, Salvini chiarisce: «Sanare le difformità, non gli abusi»

Il governo potrebbe introdurre nella legge di Bilancio 2027 una misura per sbloccare le numerose pratiche di condono edilizio ancora in attesa di una risposta da parte dei Comuni. L’ipotesi, tuttavia, non riguarderebbe una regolarizzazione generalizzata degli immobili abusivi.

A precisarlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto a margine di un evento alla Camera. «Si tratta di regolarizzare, sanare alcune difformità», ha dichiarato, spiegando che l’esecutivo è disponibile a intervenire sulle irregolarità di minore entità, ma non a legittimare «condomini totalmente abusivi in zone ad alto rischio».

Il ministro ha ricordato che la questione rientra nelle sue competenze, insieme al piano Casa e al Salva Casa, ma ha invitato ad attendere la presentazione delle proposte prima di formulare valutazioni definitive.

La possibile norma prevederebbe un limite temporale entro il quale le amministrazioni comunali dovrebbero pronunciarsi sulle vecchie richieste di sanatoria, fatta eccezione per i casi caratterizzati da vincoli ambientali o rischi sismici e idrogeologici.

Favorevole all’iniziativa il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, secondo cui si tratterebbe di una soluzione di buon senso per risolvere situazioni amministrative pendenti e consentire ai cittadini di correggere piccole difformità, senza legittimare nuovi abusi. Di tutt’altro avviso il governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che ha contestato l’opportunità di affrontare una questione così complessa all’interno della Manovra, mettendo in dubbio la credibilità dell’operazione.

Oltre 4,2 milioni di pratiche ancora da definire: i casi di Roma e Napoli

Le dimensioni dell’arretrato emergono dai dati del Centro Studi Sogeea, citati negli emendamenti di Fratelli d’Italia alla Manovra: sono ancora 4.263.897 le domande di condono edilizio da esaminare, su oltre 15 milioni presentate complessivamente. Più di 2,8 milioni risalgono al 1985, circa 810mila al 1994 e 611mila al 2003. Le somme che le amministrazioni non avrebbero ancora incassato ammonterebbero a 21,7 miliardi di euro. Anche nelle grandi città lo smaltimento delle richieste procede lentamente.

A Roma, dove al 2019 risultavano oltre 171mila pratiche inevase, tra il 2019 e il 2025 ne sono state esaminate appena 24mila. A Napoli, invece, delle oltre 86mila domande presentate dal 1985, circa 41mila sono state portate a termine. Nel 2025, a fronte di 640 nuove richieste, il Comune ha esaminato soltanto 717 pratiche. Secondo Sandro Simoncini, direttore scientifico di Sogeea, ogni anno viene smaltito appena l’1-2% delle domande. Tra gli ostacoli principali figurano gli immobili situati in aree sottoposte a vincoli, per i quali è necessario acquisire il parere della Soprintendenza.

A rendere ancora più complesso il quadro è la difficoltà di verificare la regolarità degli edifici: secondo il Centro Studi della Fondazione Geometri Italiani, nel 53% dei casi non è semplice stabilire la situazione urbanistica degli immobili. Anche l’ipotesi di procedere con le demolizioni comporterebbe costi considerevoli, stimati fino a 80 miliardi di euro, ai quali si sommerebbero altri 75 miliardi per ricollocare tra 400mila e 500mila famiglie. Restano inoltre da definire altri capitoli della Manovra, tra cui lo spalma-crediti legato ai bonus edilizi, con 18,5 miliardi di crediti ancora da recuperare in dieci anni, e le proposte fiscali per i neoassunti under 35.