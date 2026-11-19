(Adnkronos) - Commozione nel mondo del giornalismo, della televisione e della politica per la morte di Corrado Augias, scomparso oggi all'età di 91 anni. Dalla Rai a La7, passando per il Senato, sono numerosi i messaggi di cordoglio per ricordare una delle figure più autorevoli della cultura ital...

(Adnkronos) – Commozione nel mondo del giornalismo, della televisione e della politica per la morte di Corrado Augias, scomparso oggi all’età di 91 anni. Dalla Rai a La7, passando per il Senato, sono numerosi i messaggi di cordoglio per ricordare una delle figure più autorevoli della cultura italiana.

In Senato, l’aula ha osservato un minuto di silenzio e ha tributato un caloroso applauso in memoria del giornalista.

A chiedere il gesto di omaggio è stata la capogruppo di Italia Viva, Raffaella Paita, che ha definito Augias “una figura eccezionale del giornalismo italiano”.

Tra i primi a ricordarlo è stato Fabio Fazio, che all’Adnkronos ha affidato parole cariche di affetto: “È una grandissima perdita. Con Corrado ci conosciamo dagli albori di Raitre. Abbiamo sempre avuto un rapporto cordiale e affettuoso.

Ho tanti bei ricordi che mi fanno compagnia”. Il conduttore ha poi sottolineato il valore della sua eredità professionale: “Se ne va un pezzo fondamentale della storia della televisione. Perdiamo la sua intelligenza, il suo sapere, il suo sguardo così acuto sulla realtà. La sua eleganza e la sua ironia». E ha concluso: «Se ne va un protagonista e un interprete di quella che dovrebbe essere per davvero la televisione”.

Anche Enrico Mentana ha voluto ricordare Augias con un messaggio essenziale sui social.

Il direttore del Tg La7 ha pubblicato una fotografia del giornalista, accompagnandola con tre parole: ”

Parole di stima e riconoscenza sono arrivate anche da Sigfrido Ranucci. Il giornalista di Report ha ricordato Augias come un “maestro con grande passione, coraggio e con uno sguardo sempre ai più giovani”. Nel suo messaggio ha aggiunto: “Mi stringo al dolore della famiglia per la perdita di un grande giornalista, intellettuale ma soprattutto un grande uomo. Grazie per quello che ci hai donato in questi anni”.

La Rai ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota firmata dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi, dal Consiglio di amministrazione e dall’intera azienda. Augias viene ricordato come “un acuto, e arguto, osservatore del nostro tempo e uno dei volti simbolo, per decenni, della Rai”.

La nota ripercorre il suo contributo alla televisione pubblica: “Dai tempi del Tg1, negli anni ’60, lo sguardo di Augias ha spaziato dalla cronaca alla cultura, con un linguaggio tanto appassionato e rigoroso quanto coinvolgente e capace di parlare a tutti i pubblici”.

Tra i programmi che hanno segnato la sua carriera vengono citati Telefono Giallo, Quante Storie, Città segrete e Babele, oltre a La gioia della musica, dedicato alla musica classica insieme all’Orchestra Rai. “A lui, va il pensiero riconoscente di tutta l’azienda, con la profonda consapevolezza che quanto Augias ha dato al Servizio Pubblico resta un patrimonio comune, al quale continuare a ispirarsi”, conclude il messaggio.

Particolarmente toccante il ricordo di Roberto Sergio, ex amministratore delegato Rai e attuale direttore generale di San Marino RTV. In un lungo messaggio pubblicato sui social ha raccontato un episodio personale: una telefonata ricevuta da Augias pochi giorni prima della morte. “Pochi giorni fa, Corrado mi ha telefonato. È stata una conversazione particolarmente affettuosa, intensa, che porterò sempre con me”, ha scritto Sergio, rivelando che il giornalista gli aveva confidato di sentire ormai vicina la fine del proprio percorso terreno.

Poi il racconto della richiesta che lo ha particolarmente colpito: “Mi ha fatto una richiesta che mi ha commosso: aiutarlo a ritrovare un rapporto sereno con la sua amata Rai, superando le incomprensioni che avevano segnato l’ultimo periodo. Non parlava con amarezza. Parlava con amore”.

Sergio ha spiegato che, nonostante le divergenze professionali, Augias continuava a considerare la Rai una parte essenziale della propria vita. “È questa l’immagine di Corrado che desidero conservare: quella di un uomo che, pur avendo sempre difeso con fermezza le proprie convinzioni, sentiva il bisogno di una riconciliazione. Non per rinnegare nulla, ma per lasciare spazio soltanto alle cose che contano davvero”.

Il suo messaggio si chiude con parole di grande affetto: “Caro Corrado, avrei voluto che ci fosse ancora tempo. Tempo per parlare, per ritrovarci, per restituirti tutta la serenità che desideravi”.

Anche La7, rete sulla quale Augias aveva condotto La Torre di Babele, ha voluto rendergli omaggio attraverso un messaggio pubblicato su Instagram insieme alla redazione del programma. “Ciao Corrado, grazie di tutto. La7 si stringe con profondo affetto attorno alla famiglia e a tutti coloro che hanno amato Corrado Augias, ricordandone lo straordinario rigore, l’immensa cultura e l’eleganza con cui ha arricchito il nostro racconto televisivo”.

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