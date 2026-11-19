Un Paese stretto tra l'Ucraina in guerra, la Transnistria controllata dai separatisti filorussi e le pressioni di Mosca. Ma la Moldova sta costruendo un’identità e una presenza internazionale sempre più forte e accelera verso l'Unione europea, puntando a chiudere i negoziati nel 2028, durante la...

Un Paese stretto tra l’Ucraina in guerra, la Transnistria controllata dai separatisti filorussi e le pressioni di Mosca. Ma la Moldova sta costruendo un’identità e una presenza internazionale sempre più forte e accelera verso l’Unione europea, puntando a chiudere i negoziati nel 2028, durante la presidenza italiana. Ne abbiamo parlato con il ministro degli Esteri Mihai Popșoi, che racconta come Chișinău sia diventata un laboratorio della resistenza europea alla guerra ibrida russa.

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