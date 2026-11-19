Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, Mosca ha rinviato decine di grandi opere pubbliche, con effetti concreti su sanità e trasporti.

Dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, la Russia ha accumulato ritardi su quasi 300 progetti di costruzione finanziati dallo Stato federale, per un valore complessivo di 9,5 trilioni di rubli (circa 115,9 miliardi di dollari). Il quadro emerge da un’analisi dei registri governativi condotta dalla redazione russa del Moscow Times.

Il problema riguarda anche le opere ancora da avviare: sommando tutto, il totale supera i 10,5 trilioni di rubli, una cifra vicina a quanto Mosca spende in guerra in sei mesi.

Proroghe sempre più frequenti

Le scadenze sono state prorogate 15 volte nel 2021, l’anno precedente l’invasione, e 86 volte nel 2025.

Nel 2026, al momento della verifica, le proroghe erano già 81. Su 1.238 progetti esaminati, 294 risultano in ritardo, 402 completati, 160 nei tempi e 382 non ancora avviati. La carenza di fondi è la motivazione citata più spesso. Il governo non ha annunciato ufficialmente né sospensioni né cancellazioni. L’economista Igor Lipsits spiega che ammettere una sospensione equivale ad ammettere un fallimento, quindi si parla semplicemente di spostamento della scadenza.

Trasporti, ospedali e il gasdotto di Ust-Luga

Il settore dei trasporti è quello con più ritardi: 128 progetti per oltre 3,4 trilioni di rubli. Tra questi la ferrovia latitudinale settentrionale, una linea da 850 miliardi di rubli che collegherà la regione artica dello Yamal-Nenets alla rete ferroviaria degli Urali, avviata nel 2011 e ora prevista per il 2031. A Krasnoyarsk la linea della metropolitana leggera è slittata dal 2026 al 2029, mentre il costo è salito da 89 a 122,9 miliardi di rubli. Anche 43 tra ospedali e cliniche specialistiche, per 438,5 miliardi di rubli, hanno subito proroghe, sei dei quali pediatrici.

A Stavropol, dove un nuovo centro oncologico è in ritardo, alcuni pazienti dichiarano attese fino a sei settimane per una visita. Una donna ha raccontato a un giornale locale che il padre, malato di cancro al quarto stadio, è morto prima della data fissata. Il progetto più costoso è il complesso di trattamento ed esportazione del gas a Ust-Luga, sul Baltico, da 3,5 trilioni di rubli: la prima fase doveva aprire nel 2023, mentre il nuovo calendario fissa gli impianti di lavorazione e petrolchimici tra il 2026 e il 2027.

Opere non ancora avviate

A giugno il Ministero delle Costruzioni ha raccomandato di rinviare l’avvio dei cantieri ancora fermi, così da concentrare i fondi su quelli già in corso. Tra le opere in attesa figurano 47 strutture educative e 34 sanitarie, che da sole valgono oltre 1 trilione di rubli. L’economista Nikolai Kulbaka osserva che è più semplice posticipare l’inizio dei lavori che tagliare pensioni, stipendi o pagamenti dei contratti già firmati. Lipsits paragona la situazione al tardo periodo sovietico, quando si iniziavano opere con i fondi disponibili e si interrompevano quando il denaro finiva. Secondo Dmitry Nekrasov il fenomeno oggi è di portata molto più ridotta e rappresenta un assestamento dopo la rapida espansione dei primi anni di guerra.