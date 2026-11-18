Quasi tutti i membri della Federal Reserve ritengono che i tassi di interesse debbano salire nei prossimi mesi, per riportare l’inflazione al 2%. Lo mostrano i verbali della riunione del 27 e 28 ottobre, dai quali emerge anche che due membri hanno ipotizzato un rialzo di oltre un quarto di punto a dicembre, nel caso i dati confermassero un’inflazione troppo alta.

La Fed tiene otto riunioni di politica monetaria all’anno. Durante queste sessioni il Federal Open Market Committee (FOMC) valuta le condizioni economiche e decide. Alle riunioni partecipano dodici esponenti: i sette membri del Consiglio dei governatori, il presidente della Federal Reserve Bank di New York e quattro dei restanti undici presidenti delle banche regionali, che ricoprono l’incarico a rotazione per un anno.

Waller chiede un rialzo deciso a dicembre

Il governatore Christopher Waller sostiene che la banca centrale debba agire con decisione, perché i prezzi continuano a salire più del previsto. Secondo lui, nel breve periodo sarebbe probabilmente necessario alzare i tassi di 50 punti base nella riunione dell’8-9 dicembre. “Sono molto, molto preoccupato per l’inflazione”, ha dichiarato in un’intervista alla CNBC.

“Se si vuole davvero ridurla, bisogna iniziare ad adottare misure più incisive.”

Waller ammette che un rialzo di 25 punti accompagnato dall’annuncio di un ulteriore ritocco a gennaio non obbligherebbe a un aumento di 50 punti a dicembre. Il presidente della Fed, Kevin Warsh, si oppone però a questo tipo di indicazioni, perché limiterebbero la libertà d’azione dei responsabili della politica monetaria.

Musalem e Williams: posizioni a confronto

Il presidente della Fed di St. Louis, Alberto Musalem, parlando in Argentina, ha ribadito la necessità di ridurre ulteriormente, a breve, l’accomodamento monetario. Per riportare l’inflazione al 2% in tempi adeguati, secondo lui serviranno diversi rialzi dei tassi entro la primavera del 2027. Nello scenario più probabile, il tasso di riferimento reale dovrebbe stabilizzarsi tra il 2% e il 2,5%, mentre oggi si collocherebbe nella parte bassa di un intervallo tra l’1% e l’1,5%.

Più cauto il presidente della Fed di New York, John Williams, che ad Axios ha dichiarato: “Non credo che la situazione richieda interventi drastici”. Williams ritiene che le misure adottate negli ultimi mesi stiano funzionando, e che la banca stia raccogliendo dati, analizzandoli e discutendo prima di decidere.

Come funziona la leva dei tassi

La Fed ha un duplice mandato: garantire la stabilità dei prezzi e promuovere la piena occupazione. Quando l’inflazione supera l’obiettivo del 2%, alza i tassi, che rendono più costoso il credito in tutta l’economia e rafforzano il dollaro, perché attraggono capitali internazionali. Se l’inflazione scende sotto il 2% o la disoccupazione è troppo alta, abbassa i tassi per stimolare il credito, con effetti sul dollaro statunitense.

Esistono anche strumenti non convenzionali. Il Quantitative Easing (QE) consiste nella creazione di nuovi dollari per acquistare obbligazioni di alta qualità creditizia dalle istituzioni finanziarie, ed è stato usato durante la crisi finanziaria del 2008. Il Quantitative Tightening (QT) è il processo inverso: la Fed smette di acquistare obbligazioni e non reinveste il capitale rimborsato alla scadenza dei titoli.