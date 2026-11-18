Undici secondi di video sono bastati per riportare l’attenzione su uno degli oggetti più segreti e simbolici del potere russo: la cosiddetta valigetta nucleare di Vladimir Putin. Le immagini arrivano da Shenzhen, in Cina, dove si sta svolgendo l’atteso incontro trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e il presidente russo. Nel filmato, diventato virale in poche ore, un giornalista della televisione di Stato russa mostra un ufficiale della Marina mentre trasporta una valigetta nera e gli chiede se si tratti proprio del dispositivo nucleare.

La risposta del militare è diretta: “Sì, proprio quella“.

Il protagonista del video è Evgenij Popov, volto noto dei talk show serali del Cremlino e giornalista dell’emittente federale Rossija. Con un microfono in mano, si posiziona davanti alle telecamere e indica alcuni uomini in divisa che accompagnano le limousine blindate Aurus. Poco dopo intercetta un ufficiale della Marina russa che si sta dirigendo verso l’ingresso di un edificio con una valigetta rigida in pelle nera.

“È la valigetta nucleare? Salve“, gli domanda. L’uomo risponde affermativamente e, quando il giornalista insiste chiedendo se sia quella vera, conferma ancora: “Proprio quella“.

Che cos’è il Cheget, la valigetta nucleare di Putin

L’oggetto mostrato a Shenzhen è identificato con il nome di Cheget, il terminale portatile collegato al sistema di comando e controllo delle forze nucleari russe, conosciuto anche con il nome in codice Kazbek.

Il dispositivo è stato sviluppato all’inizio degli anni Ottanta e introdotto durante la presidenza di Jurij Andropov. Il suo nome deriva dal monte Cheget, nel Caucaso. Contrariamente a quanto si pensa spesso, non si tratta di una valigetta con un semplice pulsante rosso in grado di lanciare direttamente i missili nucleari.

Il Cheget è invece uno strumento di comunicazione protetta che permette al presidente russo di mantenere i contatti con lo Stato Maggiore Generale e con il Centro di Controllo della Difesa Nazionale. Attraverso sistemi di cifratura e codici di autorizzazione, il terminale consente di trasmettere gli ordini relativi all’eventuale impiego dell’arsenale atomico.

Secondo la ricostruzione riportata nel testo, esistono tre dispositivi identici: uno assegnato al presidente, uno al ministro della Difesa e uno al capo di Stato Maggiore. La procedura richiederebbe la convergenza di almeno due dei tre terminali per attivare i protocolli operativi.

Anche la persona incaricata di trasportare la valigetta segue una tradizione militare precisa. La custodia viene affidata a ufficiali selezionati della Marina russa, riconoscibili dall’uniforme scura con dettagli dorati. È proprio uno di loro a comparire nel filmato girato in Cina.

I precedenti: dalla cattedrale di Mosca al viaggio a Pechino

Non è la prima volta che la valigetta nucleare compare in pubblico durante gli spostamenti di Putin. Nel corso degli anni, quello che un tempo era un dispositivo custodito nella massima riservatezza è diventato anche un elemento visibile della comunicazione del Cremlino.

Uno dei primi episodi ricordati risale all’aprile 2022, pochi mesi dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. In occasione dei funerali di Vladimir Zhirinovsky, leader ultranazionalista russo, Putin si recò nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca per rendere omaggio al feretro. Al suo fianco era presente un ufficiale che trasportava una valigetta nera, ben visibile nelle immagini diffuse dai media.

Un altro episodio si verificò nell’ottobre 2023 a Pechino, durante il terzo forum della Belt and Road Initiative. In quell’occasione, le telecamere dei media internazionali ripresero due ufficiali della Marina russa che accompagnavano Putin nei corridoi del Palazzo dell’Assemblea del Popolo. Anche in quel caso, le valigette erano chiaramente visibili.

Le agenzie russe avevano rilanciato quelle immagini descrivendo i dispositivi come “attributi inseparabili del potere supremo“. Il nuovo filmato girato a Shenzhen si inserisce in questa serie di apparizioni pubbliche. A renderlo particolarmente discusso è stata soprattutto la conferma pronunciata dall’ufficiale davanti alla telecamera, mentre il giornalista sottolineava la presenza della valigetta durante un appuntamento internazionale di grande rilevanza.