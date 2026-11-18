(Adnkronos) - "L'Italia ha sempre dato un contributo importante alla ricerca sulla Sla, rappresentando un punto di riferimento, per esempio, nella scoperta di alcune alterazioni genetiche legate alla malattia. Il valore scientifico costruito nel nostro Paese nel corso degli anni si sta rafforzando ...

(Adnkronos) – “L’Italia ha sempre dato un contributo importante alla ricerca sulla Sla, rappresentando un punto di riferimento, per esempio, nella scoperta di alcune alterazioni genetiche legate alla malattia. Il valore scientifico costruito nel nostro Paese nel corso degli anni si sta rafforzando oggi grazie alla collaborazione con i ricercatori americani, interessati a sviluppare terapie mirate contro specifiche mutazioni genetiche.

Alcune di queste, purtroppo, sono particolarmente frequenti in determinate aree del nostro territorio. Fare squadra significa offrire ai pazienti la possibilità di essere individuati e coinvolti negli studi con anticipo, aprendo la strada a potenziali nuove terapie, che dovranno naturalmente essere sottoposte a sperimentazione per verificarne sicurezza ed efficacia”. Lo ha detto Christian Lunetta, direttore del Dipartimento di Medicina riabilitativa all’Irccs Maugeri di Milano, intervenendo a ‘La promessa 2026’, la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla Sla.

“L’Italia, fin dall’inizio, ha investito nella creazione di centri multidisciplinari, capaci non solo di assistere le persone con Sla, ma anche – ha poi aggiunto il neurologo – di raccogliere informazioni cliniche e dati utili a descrivere meglio le caratteristiche dei pazienti. Un esempio è rappresentato dai Centri clinici NeMO, insieme ad altre strutture multidisciplinari presenti sul territorio nazionale.

Grazie al lavoro di questi centri disponiamo di raccolte di dati, fondamentali per costruire le basi delle future ricerche”. Queste “informazioni potranno contribuire non soltanto allo sviluppo di nuove terapie, ma anche a comprendere meglio le cause e i meccanismi di una malattia complessa ed eterogenea come la Sla”, ha concluso.

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