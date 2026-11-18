(Adnkronos) - Un orrore lungo 40 anni: la madre di una bambina di quattro anni, uccisa nella Francia centrale e ritrovata lungo un'autostrada nel 1987, è stata condannata solo ieri a 20 anni di reclusione. Secondo quanto riportato dai media francesi e dalla BBC, Halima El Bakhti, oggi 72 anni, è ...

(Adnkronos) – Un orrore lungo 40 anni: la madre di una bambina di quattro anni, uccisa nella Francia centrale e ritrovata lungo un’autostrada nel 1987, è stata condannata solo ieri a 20 anni di reclusione. Secondo quanto riportato dai media francesi e dalla BBC, Halima El Bakhti, oggi 72 anni, è stata dichiarata colpevole di “torture e atti di barbarie che hanno causato la morte, senza l’intenzione di uccidere”.

Il padre invece, Ahmed Touloub, 74 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere in qualità di complice. La vicenda sta tenendo banco a Parigi e dintorni, anche perché la morte della bimba aveva dato vita ad una delle operazioni più vaste della storia del Paese.

La piccola Inass Touloub, di quattro anni, fu ritrovata cadavere l’11 agosto 1987 lungo l’autostrada A10, a Su﻿èvres, nel dipartimento del Loir-et-Cher.

Il suo corpo presentava numerosi segni di maltrattamenti, impronte di morsi umani, ossa fratturate e ustioni provocate da un ferro da stiro. Fu sepolta in una tomba senza nome, vicino al luogo in cui era stato ritrovato il suo corpo. Rimasta senza identità per tre decenni, era chiamata la “piccola martire della A10”.

Poi, nel 2018 la svolta: la piccola è stata identificata grazie al Dna del fratello, analizzato a sua volta nell’ambito di un altro procedimento giudiziario, che è risultato corrispondere a quello della bambina, portando così all’arresto dei genitori.

Il processo si è svolto presso la Corte d’Assise del Loir-et-Cher dal 2 novembre e il verdetto è stato emesso ieri, dopo diverse ore di camera di consiglio. Secondo l’emittente francese France Info, durante la lettura delle motivazioni, i due imputati sono rimasti seduti in aula, composti e con il capo chino. El Bakhti e Touloub hanno 10 giorni di tempo per presentare ricorso contro la sentenza.

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