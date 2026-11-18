(Adnkronos) - “Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura. Apprendiamo con soddisfazione dalla stessa Repubblica che la Procura di Roma ha iscritto l’esposto del Sindacato dei Militari a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. È quindi ragionevole supp...

(Adnkronos) – “Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura. Apprendiamo con soddisfazione dalla stessa Repubblica che la Procura di Roma ha iscritto l’esposto del Sindacato dei Militari a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti”.

Lo afferma l’avvocato Giorgio Carta, legale del generale Roberto Vannacci, dopo la notizia – diffusa da Repubblica – sull’inchiesta della procura su Futuro Nazionale per violazione della legge Scelba, nata dall’esposto del Sindacato dei Militari sulla possibile natura eversiva del movimento.

“Non abbiamo ancora avuto modo di leggere l’esposto, tuttavia, per come sono state riportate dalla stampa, riteniamo le accuse del tutto infondate.

Futuro Nazionale svolge la propria attività politica nel rispetto della Costituzione e delle regole democratiche. Respingiamo con fermezza ogni accusa e ogni eventuale ambizione di voler ricostituire il ‘disciolto partito fascista’, disciolto, appunto, più di 80 anni or sono. Il denunciante – aggiunge il penalista – ha già presentato in passato esposti nei confronti del generale Vannacci, ma, per quanto ci consta, le contestazioni ivi formulate sono state tutte puntualmente archiviate.

Gli accertamenti della Procura militare di Roma riguardano invece la posizione di singoli militari in servizio. Né il generale Vannacci né Futuro Nazionale risultano coinvolti in quegli accertamenti. Su quel fascicolo, quindi, non abbiamo osservazioni da formulare” conclude il legale.

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