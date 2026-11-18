Tragedia nel pomeriggio lungo la via Aurelia, tra Finale Ligure e Varigotti, in provincia di Savona, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un autobus di Tpl Linea. L’incidente si è verificato poco dopo le 14 e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Incidente sulla via Aurelia: 28enne investito e ucciso da un autobus

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, lungo la via Aurelia, nel tratto compreso tra Finale Ligure e Varigotti, in provincia di Savona. Come riportato da Repubblica, a perdere la vita è stato un giovane di 28 anni, Luca Bolognati, residente nel Mantovano e dipendente dello stabilimento Verallia di Villa Poma, investito da un autobus di Tpl Linea mentre si trovava sulla strada.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorritori del 118 con l’automedica, i volontari della Croce Bianca di Finale Ligure e i vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di prestare assistenza, le ferite riportate dal giovane si sono rivelate fatali. Presenti anche la Polizia stradale di Savona e la polizia locale di Finale Ligure, impegnate negli accertamenti.

Pare che la vittima si trovasse in vacanza a Carcare insieme alla fidanzata e stava trascorrendo una giornata sulla riviera ligure quando è avvenuta la tragedia.

La prima ricostruzione dell’investimento mortale e le indagini della Polstrada

Restano da chiarire le circostanze esatte dell’investimento. Secondo una prima ricostruzione riportata da Repubblica, il 28enne stava passeggiando sul lungomare insieme ad alcuni amici quando sarebbe stato raggiunto da un’onda particolarmente violenta, arrivata fino al marciapiede. Per evitare di bagnarsi, avrebbe scavalcato il guard-rail che separa il camminamento dalla carreggiata, ritrovandosi sulla strada proprio mentre sopraggiungeva l’autobus. Il conducente del mezzo avrebbe tentato di evitare l’impatto spostandosi verso la corsia opposta, ma il giovane sarebbe stato comunque colpito dalla fiancata della corriera.

L’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto e la salma è stata messa a disposizione degli inquirenti. Attraverso una nota, Tpl Linea ha espresso il proprio cordoglio per la morte del giovane e la vicinanza ai familiari: «TPL Linea esprime il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia colpita dal tragico evento verificatosi nella giornata odierna».