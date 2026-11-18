Ultraleggero precipita nelle campagne del Bresciano, un uomo è morto: soccorsi sul posto e accertamenti in corso per chiarire le cause dell'incidente.

Tragedia nel Bresciano, dove un ultraleggero è precipitato nelle campagne di Lonato del Garda, provocando la morte di un uomo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 novembre, nella frazione di Barcuzzi. Inutili i soccorsi: sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte.

Ultraleggero precipita a Lonato del Garda, un uomo perde la vita

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre 2026 a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dove un ultraleggero è precipitato nelle campagne della frazione di Barcuzzi. L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 15, facendo scattare immediatamente l’allarme. A bordo del piccolo velivolo si trovava un uomo che ha perso la vita nell’impatto.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso direttamente sul posto. Non sono ancora state rese note le generalità né l’età dell’uomo .

Le operazioni di soccorso e le verifiche sulla dinamica dell’incidente

La macchina dei soccorsi si è attivata intorno alle 14.53.

Sul luogo dello schianto sono arrivati l’elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alle forze dell’ordine e agli uomini del Soccorso alpino. Nel frattempo sono proseguite le ricognizioni nella zona, anche attraverso l’impiego di mezzi aerei, per accertare se vi siano altre persone coinvolte. Resta ancora da chiarire se l’uomo fosse l’unico occupante dell’ultraleggero e che cosa abbia provocato la caduta. Le verifiche sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.