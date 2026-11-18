Possibili novità a breve sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. Giovedì 19 gli inquirenti andranno in Germania per fare alcuni accertamenti irripetibili. I dettagli.

Caso ricina, possibile svolta a breve: ascoltati i parenti di Antonella Di Ielsi

E’ passato ormai quasi un anno dalla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute a fine dicembre a Pietracatella.

Ogni giorni si spera che possano esserci delle novità rilevanti a capire che cosa sia successo. In Questura a Campobasso ci sono stati intanto altri interrogatori, con gli uomini della Squadra Mobile che hanno ascoltato Salvatore Di Ielsi e Antonella Campolieti, ovvero rispettivamente padre e cognata di Antonella di Ielsi. Proprio la cognata ha poi dichiarato che a breve potrebbero esserci delle novità e che “resto convinta che si sia trattato di un omicidio e non certo di un incidente.”

Caso ricina, nuovi accertamenti a Berlino

Giovedì 19 novembre 2026, inoltre, si terranno a Berlino nuovi accertamenti irripetibili al fine di trovare informazioni utili sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. Sotto esame sarebbero alcune impronte e tracce biologiche rilevate su una serie di reperti che sono stati prelevati il 30 luglio scorso nella casa dove vivevano madre e figlia a Pietracatella.

Gli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso si recheranno infatti al Robert Cock Institute al fine di acquisire sui campioni “impronte latenti e tracce biologiche presenti“. I campioni in questione sono: un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo e infine un pacchetto con guanti da lavoro. La Procura di Larino avrebbe anche disposto che tali operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali debbano poi essere depositati entro cinque giorni. Visto ce sarà un accertamento irripetibile, le parti, sia gli indagati che le parti offese, sono state avvisate e potranno eventualmente intervenire alle operazioni.